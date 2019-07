Sénégal/Tunisie: Alain Giresse retrouve les Lions du Sénégal

Le Caire — Le Français Alain Giresse, ancien sélectionneur des Lions du Sénégal, va retrouver ses anciens protégés sénégalais en demi-finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2019, un peu plus de quatre ans après sa démission de son poste au Sénégal.

En décembre dernier, la Tunisie a appelé à la rescousse le technicien français qui, recruté par le Sénégal après l'échec aux éliminatoires de la CAN 2013, contre la Cote d'Ivoire, n'a pas réussi l'éclosion d'une génération naissante.

Cette dernière, en prenant part aux Jeux olympiques, a été lancée dans le grand bain par le Sénégalais Joseph Koto, après l'échec de 2012.

Au Sénégal, Giresse a misé sur des rescapés de la CAN 2012 et a commencé à remettre les clefs de la maison à Cheikhou Kouyaté et à ses coéquipiers aux JO de Londres.

Avec Kouyaté, Idrissa Gana Guèye et Sadio Mané, l'équipe nationale du Sénégal continuait à faire étalage de son potentiel, mais elle s'est fait éliminer au premier tour de la CAN 2015, après une victoire, un match nul et une défaite.

Giresse, qui a conduit le Mali à la CAN 2015, n'aura pas connu le même succès qu'en 2012 avec les Aigles, qu'il avait conduits en demi-finale de la CAN.

Parti du Mali avec une grosse incompréhension, après une CAN 2017 ratée au Gabon, il a jeté l'éponge en septembre de la même année, à la suite d'un nul (0-0) contre le Maroc aux éliminatoires de la Coupe du monde 2018.

Nommé en décembre dernier à la tête de la Tunisie, après la démission de Fouazi Benzerti, Giresse, assuré de jouer la CAN 2019, les Aigles de Carthage ayant eu leur ticket après la quatrième journée, avait eu le temps de préparer ses troupes.

Mais en Egypte, où il s'était fixé comme objectif d'atteindre le deuxième tour, le technicien français et son équipe sont allés jusqu'en demi-finale.

Trois matchs de poule contre l'Angola, le Mali et la Mauritanie, une victoire aux tirs au but contre le Ghana et, ce jeudi, une nette victoire contre Madagascar, 3-0.

Alain Giresse, ancien sélectionneur du Gabon, du Sénégal et du Mali, a signé avec la Tunisie un contrat valable jusqu'en 2020.