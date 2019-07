Sénégal: CAN 2019 - Alain Giresse rappelé à sa défaite d'octobre 2014

Le Caire — Alain Giresse avait confié à l'APS qu'à son arrivée à la tête des Aigles de Carthage de Tunisie en décembre dernier, les premiers échanges avec ses interlocuteurs tunisiens avaient tourné essentiellement autour de la défaite sénégalaise face à leur équipe en octobre 2014.

Le 15 octobre 2014, la Tunisie à domicile avait battu le Sénégal, 1-0, pour le compte des qualifications à la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2015.

"Oui, le buteur Sassi (Ferjani) m'en a parlé, mais aussi le gardien de but qui n'avait pas arrêté de tuer le temps lors de cette rencontre", a rappelé le technicien français, qui retrouvera les Lions du Sénégal ce dimanche en demièfinale de la CAN 2019.

"Ils avaient reconnu qu'on leur avait été supérieurs et ils ne voulaient que la fin du match, avant que Sassi sur un corner ne marque sur un pointu", a-t-il dit.

La Tunisie, qualifiée au second tour de la CAN 2019 après trois nuls (1-1 contre l'Angola, 1-1 contre le Mali et 0-0 contre la Mauritanie), a battu ce jeudi l'équipe de Madagascar 3-0 en quarts de finale de la CAN 2019, après avoir sorti le Ghana (1-1) au tour précédent à l'issue des tirs au but.

Alain Giresse avait dirigé le Sénégal de 2013 à 2015, sans réussir à passer avec les Lions le second tour de la CAN 2015 jouée en Guinée Equatoriale.

Après une première victoire (2-1) pleine d'espoir contre le Ghana, le Sénégal a fait match nul 1-1 contre l'Afrique du Sud, avant de se faire éliminer par l'Algérie 0-2 lors du 3-ème match de poule.

Sur cette CAN 2019, le Sénégal, 2-ème de son groupe après deux victoires contre la Tanzanie et le Kenya par respectivement 2-0 et 3-0, a sorti en huitième l'Ouganda 1-0 et le Bénin sur la même marque en quart de finale.