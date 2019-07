Algérie: Plus de 156 milliards de DA de budget supplémentaire pour la wilaya d'Alger et plusieurs projets de développement à l'horizon

Alger — Le budget supplémentaire de la wilaya d'Alger pour l'année 2019 s'élève à plus 156 milliards de dinars, dont 120 milliards destinés à l'équipement et à l'investissement, ce qui a permis d'enregistrer des projets de développement et de proximité dans plusieurs secteurs, lit-on dans la nomenclature adoptée jeudi par les membres de l'Assemblée populaire de wilaya (APW).

Entres autres principaux projets enregistrés, figurent la réalisation d'espaces de jeux et de loisirs pour un montant de plus de 1 milliard de DA, outre l'affectation d'une enveloppe de plus de 3,3 milliards de DA à la réalisation des projets d'aménagement urbain, la restauration de la Casbah et du parc naturel au Lac de Reghaia.

Concernant les secteurs de l'hydraulique et des travaux publics, plus de 5 milliards de DA en ont été affectés, outre 160 millions de DA pour l'acquisition d'équipements au profit des centres de protection sociale, l'aménagement du Centre des jeunes aveugles à El Achour et la réalisation de mosquées dont le taux d'avancement des travaux est à plus de 50 %.

A cet effet, le wali Abdelkhalek Sayouda a mis l'accent dans son allocution prononcée devant les élus de la wilaya, sur "l'impératif d'associer les membres de la société locale aux activités de développement" avec le recours de façon rationnelle aux ressources locales disponibles.

"La gestion financière des collectivités locales requiert de notre part, aujourd'hui plus que jamais, l'instauration d'un cadre transparent notamment en informant le citoyen de ce que nous faisons ensemble, nous élus et administrateurs", a-t-il soutenu.

Concernant la saison estivale de 2019, le wali a déclaré que "les services de wilaya veillent à assurer de meilleures conditions aux estivants et aux visiteurs de la capitale", soulignant que 10 entreprises de wilaya ont été mobilisées pour aménager 62 plages autorisées à la baignade tout au long du littoral de la capitale (97 km²)".

Dans ce contexte, il a été procédé au bitumage des accès et voies menant aux plages suscitées qui ont également fait l'objet de grandes opérations de nettoyage et raccordées à l'éclairage public.

En outre, ont été créés 48 nouveaux emplois de gestionnaire de plages chargés du suivi de la bonne gestion des différentes plages et l'intervention avec les services de l'administration ou de la sécurité, selon le cas, pour assurer le confort des familles.

L'organisation et la gestion des parkings à travers 14 plages dotées en système de vidéosurveillance ont été prises en charge, les prestations en restauration, les différentes activités de divertissement destinées à toutes les catégories, dont installation de 3 plateformes fixes pour présenter les expositions artistiques à travers les plages Kheloufi 1, Sidi Fredj et Qadous.

Lors de la 11e session ordinaire de l'Assemblée populaire de la wilaya d'Alger (APW), les élus ont soulevé au premier responsable de l'appareil exécutif de la wilaya, plusieurs préoccupation des citoyens, axées autour du déménagement, du relogement, ainsi que le dossier de l'investissement dans la wilaya qui a connu plusieurs dépassements, ces dernières années.

Un exposé détaillé sur la saison estivale de l'année 2019 ainsi que sur toutes les réalisations accomplies dans ce domaine en vue d'éviter les erreurs enregistrées avec chaque saison, a été présenté.