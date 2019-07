Congo-Kinshasa: [Course au perchoirdu Sénat] Bahati - Thambwe - Le duel de tous les dangers !

L'AFDC-A ne quitte pas la majorité. Par contre, l'AFDC-A s'érige en troisième pôle aux côtés du FCC et CACH. Donc, l'AFDC-A entend participer à la gouvernance en raison de son poids politique, soutient, à cœur ouvert, Bahati.

Autrement dit, l'AFDC-A ne fera pas de l'opposition contre Félix Tshisekedi, ni contre ses anciens colistiers du Front Commun pour le Congo. Ainsi, les Sénateurs sont-ils placés devant leur responsabilité pour départager les deux hommes : Bahati et Thambwe.

Combat des fauves

Le fossé se creuse. L'autonomie s'installe. Et la guerre ira jusqu'au bout. Entre le FCC et l'AFDC-A, la rupture est, désormais, totale. Plus question de rester ensemble pour discuter de quoi que ce soit tant que la suspension court encore. Plus question, non plus, de regarder dans la même direction tant que le perchoir du Sénat constituera encore un enjeu autour duquel les romains s'empoigneront.

Donc, entre le FCC et l'AFDC-A, c'est le "je t'aime, moi non plus". Aujourd'hui plus qu'hier, les choses ont bougé. L'histoire a changé de sens. Et, sur cette nouvelle voie escarpée, une nouvelle donne politique s'impose sur l'agora politique en RD. Congo.

Pour Bahati, à l'en croire, l'AFDC-A volera de ses propres ailes et taillera ainsi, en dépit de ce qu'il considère, outre mesure, comme traitement discriminatoire lui infligé, son nouveau chemin, même s'il s'agissait de le faire dans le roc.

Certes, il a pris acte de sa suspension. Mais, au demeurant, il n'occulte, ni n'élude aucun débat de fond sur les griefs montés, à son avis, en épingle pour casser du sucre son dos.

Bahati dit, par exemple, que concernant cette question-là, celle du choix du ticket devant conduire le prochain Bureau définitif du Sénat n'aurait jamais été évoquée, ni inscrite à l'ordre du jour des délibérations diurnes ou nocturnes du FCC.

Il précise, par ailleurs, qu'il avait été, curieusement, surpris de constater qu'alors qu'il s'attendait à une concertation interne, qu'un beau jour, au cours d'une rencontre, le Coordonnateur, M. Néhémie Mwilanya, ait simplement présenté Alexis Thambwe Mwamba, un indépendant, comme étant le choix venu de l'Autorité Morale pour la Présidence du Bureau définitif du Sénat.

Sur le même registre, il affirme que son Regroupement politique qui compte, normalement, plus de 140 élus directs, sans oublier les gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces, aurait voulu qu'il soit considéré comme un partenaire politique sur le socle duquel le FCC pouvait fonder ses actions. Voilà tout. Pour le reste, Bahati dit devoir se préparer pour concocter de nouvelles stratégies sur l'attitude à adopter face au défi de la conquête de la tête du Sénat qu'il tient, ipso facto, à coiffer, dès qu'il l'aura remporté. Il promet de se battre jusqu'au bout de ses ongles, pour laver l'affront.