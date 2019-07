Tunisie: CAN 2019 - La Tunisie qualifiée pour les demi-finales, le fruit du travail effectué en amont

La Tunisie retrouve le dernier carré de la CAN, 15 ans après. Grâce à sa victoire convaincante face à Madagascar en quarts de finale de la CAN 2019, les Aigles de Carthage font partie du gotha africain. Une première depuis la CAN 2004.

Après la CAN gagnée à domicile en 2004 devant le Maroc, la Tunisie n'a plus connu une telle performance. 5 quarts de finale et deux éliminations au premier tour, c'est le bilan de la Tunisie lors des 7 dernières participations à une phase finale.

12 sélectionneurs se sont succédé depuis 2004 sans permettre à l'équipe de se hisser en demi-finales. Le 13ème sélectionneur aura été le bon berger. Alain Giresse, malgré les critiques, a permis au football tunisien d'assouvir ce besoin.

Pour l'attaquant tunisien Taha Yassine Khenissi, la qualification en demi-finale à la CAN 2019 n'est pas le fruit du hasard.

« Nous sommes en demi-finale et c'est le fruit du travail accompli depuis un mois et demi. Ce soir, la pression était sur nous car l'adversaire a réalisé un exploit en atteignant ce tour. Nous sommes heureux. Demain, nous nous remettrons au travail », a-t-il confié.

Clairement affiché comme objectif avant le début de la CAN, la Tunisie a rempli, face à Madagascar, une partie de son cahier de charges.

Arrivée dans le carré d'As, l'envie d'aller aux bouts pourra naître. Grâce aux buts de Sassi, Msakni et Sliti, les Aigles de Carthage s'envolent pour les demi-finales. La Tunisie va affronter le Sénégal pour une éventuelle place en finale.