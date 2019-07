Ile Maurice: Réclamation des Mohamed - Rutnah retient les services de Me Teeluckdharry

Le procès dans lequel Yousuf Mohamed, Senior Counsel et ses deux fils, Shakeel et Zakir, lui réclament chacun des dommages de Rs 5 millions, sera de nouveau appelé le 8 octobre. Cela, afin que le membre du Muvman Liberater demande des précisions sur la plainte en diffamation.

Cette action en cour fait suite au courriel envoyé par Ravi Rutnah à l'Executive Director of Conflict Awareness Project, Kathi Lynn Austin, en évoquant le sujet de trafic d'armes de même que le nom de la famille Mohamed.

Dans le document rédigé par l'avouée Faatima Somauroo, les trois plaignants avancent être des personnes de bonne réputation. Le Senior Counsel dit avoir été ministre et ambassadeur et son fils Shakeel Mohamed, précise être membre du Parlement et avoir été ministre du Travail.

Ils, ont par la suite, dressé une chronologie des événements, dans laquelle, ils expliquent avoir été diffamés par l'Américaine.

Dans un rapport publié à Maurice, elle les avait traités de trafiquants d'armes en les liants à des Russes. Ils avaient entamé des poursuites juridiques contre Kathi Lynn Austin.

La Cour suprême l'avait sommée de verser, aux trois membres de la famille Mohamed, une somme de Rs 400 000 chacun. Cette dernière, de même que son Senior Counsel de Grande-Bretagne, avaient brillé par leur absence, sans aucune explication, devant la justice mauricienne.

Préjudice à Rs 15 millions

Le 17 juin, le député de Muvman Liberater, Ravi Rutnah, aurait adressé un e-mail à la femme, lui demandant de prendre contact avec lui, dans les plus brefs délais et aurait tenu ces propos : «I would like to speak to you as a matter of urgency over an issue relating to arms trade which you raised and I understand you got yourself into lots of troubles from the Mohamed family... »

Or, Yousuf, Shakeel et Zakir Mohamed ont tenu à affirmer, dans leur plainte, qu'ils n'ont jamais causé de «troubles» à Kathi Lynn Austin. Pour eux, il est clair que le défendeur leur cause du tort en salissant leur réputation.

«Defendant is intent on causing harm and prejudice... by using Kathi Lynn Austin who has falsely and maliciously defamed Plaintiffs and who had been found liable for defamation.»

Ils sont d'avis que leur confrère du barreau fait un abus de sa position en tant que membre du Parlement afin de leur causer préjudice. «Il a commis une faute et a agi malicieusement et illégalement.

Defendant is intent to hide under the cloak of Parliamentary Immunity to cause harm and prejudice to their reputation.» D'autant plus que le député travailliste Shakeel Mohamed soutient que les actes de Ravi Rutnah, en tant que politicien, nuisent à sa vie privée.

Les Mohamed réclament de ce fait, des dommages de Rs 15 millions en tout à Ravi Rutnah.