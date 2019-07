Sénégal/Tunisie: CAN 2019 - Giresse évoque la progression de Sadio Mané et d'Idrissa Gana Gueye

Le Caire — Alain Giresse qui fera face avec la Tunisie à l'équipe du Sénégal en demi-finale de CAN est revenu sur les parcours de Sadio Mané et d'Idrissa Gana Guèye, "deux footballeurs en pleine maturité" devenus "leaders".

"Actuellement, ces deux footballeurs sont en pleine maturité et sont devenus leaders aussi bien dans leurs clubs qu'en sélection nationale", a dit à l'APS, Giresse qui a dirigé ses deux joueurs à leur première CAN en 2015 en Guinée Equatoriale.

Alain Giresse dit n'être pas "loin de la vérité" quand il prédisait que Sadio Mané gagnera un jour le Ballon d'or africain.

"Sur Sadio (Mané), j'avais prévu et je ne suis pas loin de la vérité", a rappelé, à l'APS, l'ancien sélectionneur national qui a qualifié jeudi la Tunisie en demi-finales de la CAN 2019.

Après un parcours mitigé au premier tour avec trois nuls contre l'Angola, le Mali et la Mauritanie, la Tunisie a réussi à se glisser dans le carré d'as d'Egypte 2019 après une victoire aux tirs au but contre le Ghana en huitième de finale et un succès plus abouti (3-0) contre Madagascar en quarts.

"Chez Sadio Mané, il y a déjà cette qualité technique et plus avance, plus il acquiert de la qualité de la maturité et la qualité tactique", a analysé l'ancien milieu de terrain français aux coupes du monde 1982 et 1986.

Sadio Mané "a franchi des paliers parce qu'il était doué et a pu éclore".

Giresse est également sur le parcours de Idrissa Gana Gueye, unique buteur du Sénégal (1-0) contre le Bénin en quarts de finale.

"Idrissa Gueye a progressé et a pu donner la pleine mesure de ses qualités en jouant contre les meilleurs dans un championnat très relevé", a dit le technicien français qui a mené la Tunisie à son meilleur résultat sa victoire à la CAN 2004.