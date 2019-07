Cote d'Ivoire: Ismaïla Cissé (Directeur de l'Accompagnement-conseils AgCiPme) - « Le développement de clusters est un stimulus pour pouvoir transformer structurellement une économie »

« Le développement de Cluster est un stimulus assez puissant pour transformer structurellement une économie », a indiqué Ismaïla Cissé, directeur de l'Accompagnement-conseils et du climat des affaires, à l'Agence Côte d'Ivoire Pme.

C'était à l'occasion du lancement du « Green cluster » des Pme vertes de Côte d'Ivoire, le 11 juillet 2019, à Abidjan-Plateau. Un cluster, a expliqué M. Cissé, est un groupement d'entreprises qui évolue dans un secteur géographique commun. « Ces entreprises ont en commun la pratique d'une activité. L'évolution du Cluster fait qu'aujourd'hui, il faut aussi une interaction avec des institutions, notamment publiques d'où l'inclusion de l'Agence Côte d'Ivoire Pme dans la mise en place de ce Cluster. C'est le premier Cluster d'un secteur d'activité en Côte d'Ivoire », a-t-il relevé.

Poursuivant, il a soutenu qu'en tant que partenaire du Cluster des Pme Verte, l'Agence Côte d'Ivoire Pme va mettre en place des programmes de renforcement de capacités des membres de ce Cluster. « Il s'agit de les former aux meilleures pratiques d'affaires dédiées à leur secteur d'activité », a dit M. Cissé. Avant d'insister sur la mise en place de Cluster dans d'autres secteurs d'activités. « C'est une opportunité et surtout une nécessité pour une économie comme celle de la Côte d'Ivoire qui est en voie de transformation », a-t-il insisté. Après les Pme qui sont dans le secteur de l'économie verte, il a fait savoir que d'autres secteurs suivront tels que ceux de la petite transformation manufacturière, de l'agro-industrie, du transport.

Pour sa part, le président du Green Cluster Côte d'Ivoire, Marc Daubrey a tenu à saluer, le directeur général de l'Agence Côte d'Ivoire pour avoir été aux premières loges de la mise en place du Cluster de Pme Verte en Côte d'Ivoire. « L'agence Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire Pme a conduit tout un processus de réflexion, de mobilisation des acteurs de Pme, de la finance, de la banque et de l'investissement », a-t-il indiqué. Et cela, avec l'African garantie fund (Fonds africain de garantie), le Centre de commerce international (Itc) basé à Genève, la direction de l'économie verte et de la responsabilité sociétale du ministère de l'Environnement et du Développement Durable.

Quant au ministre de l'Environnement et du développement durable, le Professeur Séka Séka, il s'est réjoui de la mise en place de ce Cluster tout en saluant l'Agence PME Côte d'Ivoire pour son partenariat et sa parfaite synergie avec ses collaborateurs en charge de l'économie verte. Les effets du changement climatique, a fait savoir le ministre Séka Séka affectent tous les secteurs de l'économie. C'est pourquoi, dira-t-il, il faut agir maintenant et ensemble.

Poursuivant, il a souligné que le président Alassane Ouattara et son gouvernement ont fait de la protection de l'environnement une priorité. C'est pourquoi, ils ont engagé la Côte d'Ivoire dans l'effort mondial de recherche de solutions d'atténuation et d'adaptation au changement climatique. Ce, afin de rendre l'économie ivoirienne plus apte à une croissance durable et inclusive. « C'est dans cette optique que notre pays s'est doté en 2014 d'une stratégie nationale pour la transition vers l'économie verte. Il s'agit d'une économie intégrée qui vise à promouvoir à la fois les activités économiques sobres en carbone génératrices de revenus et d'emplois verts... », a-t-il expliqué.

Il faut noter qu'en côte d'Ivoire de plus en plus de Pme s'investissent dans les filières vertes. D'ailleurs, une étude récente a permis d'en dénombrer plus d'une centaine sur toute l'étendue du territoire national dans toutes les filières, recyclage des déchets, agriculture, énergie, habitat, tourisme, technologie de l'information, finance, etc.

Après que le ministre de l'Environnement et du développement durable, le Pr Séka Séka ait investi les membres des différents organes du Green Cluster de Côte d'Ivoire, ces membres se sont engagés solennellement à agir conformément à leurs statuts et règlement intérieur et à la charte d'éthique du Green cluster.

A noter que le Secrétaire d'Etat auprès Ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des Pme, chargé de la Promotion des Pme, Anoblé Félix et le directeur général de l'Agence Côte d'Ivoire Pme, Salimou Bamba ont pris part à cette cérémonie de lancement.