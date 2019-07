Sénégal: La Cncas devient La Banque agricole

La Caisse nationale de crédit agricole du Sénégal (Cncas) change de marque et d'identité visuelle. Elle devient La Banque agricole. La cérémonie de lancement s'est déroulée ce jeudi.

La Banque agricole, c'est le nouveau nom de la Caisse nationale de crédit agricole du Sénégal (Cncas). La nouvelle identité visuelle a été dévoilée ce jeudi au cours d'une cérémonie qui a réuni le monde de la finance sénégalaise. Selon le directeur général, Malick Ndiaye, la banque a lancé il y a quelques mois un ambitieux programme de transformation structurelle dénommé « Synergie 2022 ».

Ce programme dit-il est articulé autour de 6 chantiers et 35 projets qui vont amorcer le début d'une mutation profonde dans un contexte bancaire fortement marqué par la concurrence.

«Synergie 2022 » comme son nom l'indique, précise-t-il, c'est l'engagement et la détermination du personnel autour de la matérialisation d'une vision.

La vision de la banque agricole est « d'Etre la Banque Leader dans le financement des chaînes de valeurs agricoles, Partenaire privilégié de l'Etat dans la transformation structurelle de l'économie, Référence dans la qualité de services aux clients et l'expérience salarié ».

C'est pourquoi a-t-il déclaré des objectifs ambitieux ont été définis, et grâce à la contribution de tous les collaborateurs et le développement d'un partenariat fort ils seront réalisé.

Synergie 2022 postule un meilleur positionnement de la banque et une bonne visibilité institutionnelle et commerciale sur la place. Ceci passe donc par une consolidation de la position de leader de la banque dans le financement des chaînes de valeurs agricoles, mais aussi la définition d'une stratégie agressive de mobilisation de ressources additionnelles permettant de faire face à la croissance continue des emplois.

C'est aussi le développement de produits bancaires innovants, attractifs et compétitifs sur le marché et l'amélioration des conditions de l'exploitation, mais aussi la prise en charge des enjeux de développement durable et de la révolution digitale, qui à coup sûr va entrainer de profondes transformations dans l'offre de services et la satisfaction client.

Le Directeur général du Crédit Agricole a tenu cependant à rassurer les clients à qui il a promis de continuer de les accompagner dans le financement de leurs activités et projets dans un esprit plus ouvert, plus attrayant et diversifié qui touche à tous les secteurs de l'économie sénégalaise

Au-delà du changement de nom et de couleurs, M. Ndiaye a réaffirmé son engagement dans la transformation en profondeur des pratiques, des méthodes et des offres de services de la banque, définitivement orientés vers la satisfaction de la clientèle, notamment , l'ouverture d'un guichet crédit-bail agricole, mise en place d'une plateforme digitale AgriCash fonctionnelle en plus d'une application bancaire mobile (OMB/OWB).

Le tout sera accompagné d'une offre monétique diversifiée (cartes salaire personnalisée) ; une incursion forte dans la finance climat en lien avec notre accréditation au Fonds Vert Climat.

La banque mise en outre sur l'approfondissement de son accompagnement de sa clientèle et l'élargissement de ses interventions dans les chaînes de valeur agricole, grâce à de nouveaux instruments de financement basés sur l'assurance agricole et le contrôle des contreparties par la Tierce détention et le monitoring des stocks en attendant l'adoption prochaine du Système de récépissé d'entrepôt (SRE) que nous avons déjà testé avec les partenaires dans la Vallée du Fleuve Sénégal.

Les chantiers de l'innovation sont largement ouverts et font focus sur le service client.