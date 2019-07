Gabon: L'ONG Malachie toujours au cœur des actions humanitaires

L'organisation non gouvernementale(ONG) Malachie s'active à être au cœur des actions humanitaires. Pour elle, être humain, c'est se soucier les uns, les autres. C'est dans cette optique qu'elle a organisé une visite dans deux orphelinats, le 08 Juillet dernier à quelques kilomètres de la capitale gabonaise, Libreville.

Il s'agit de l'Orphélinat d'Essassa « La Maison de la Joie » et l'Orphelinat de Soduco « La Maison de l'Espérance ». Ces activités de l'Ong s'inscrivent dans le cadre de la célébration en différé de la Journée internationale des Veuves, célébrée chaque 23 juin.

Amour-Solidarité-Partage, sont les maîtres mots qui caractérisent l'Ong Malachie. Une Ong qui ne cesse de se battre pour apporter de l'aide à la société. l'Ong et Prisca Sefu Boguidjogho, Ambassadrice de bonne volonté vivant aux Etats-Unis ont gratifié les orphelins de « La Maison de la Joie » et ceux de « La Maison de l'Espérance » de belles dotations. Ces enfants ont bénéficié des lots de diverses variétés. Des paires de chaussures, des vêtements, des tenus de sport, des livres pour enfants ont été entre autres dotations reçues ces enfants.

La collaboration entre Ambassadrice de bonne volonté, Prisca Sefu Boguidjogho, vivant aux Etats-Unis et Malachie vise à apporter leur soutien aux orphelins. Ce qui a été chose bien faite et bénéfique pour les orphelins. « Nous sommes heureux de savoir que nous ne sommes pas abandonnés. Il y a des personnes de bonne foi qui pensent à nous. Nous leur disons grand merci. Cela nous touche et nous va droit au cœur. Notre prière est que le Seigneur continue de les bénir », témoigne un des orphelins.

L'ONG Malachie souligne tout en rappelant que c'est grâce au leadership de la Première Dame, Sylvia Bongo Ondimba, que les Nations-Unies ont proclamé le 23 juin comme étant la Journée internationales des Veuves(JIV). Aussi, cette activité, poursuivra l'ONG, s'inscrit-elle dans la vision du Chef de l'Etat gabonais Ali Bongo Ondimba et la Première Dame. « Le Président de la République et son épouse Sylvia Bongo Ondimba œuvrent sans ménager leurs efforts pour le bien-être de ces personnes fragilisées par la vie : les veuves et les orphelins » laisse-t-elle entendre.

De par leur Amour du prochain, de leur solidarité pour l'autre et de leur sens du partage pour leurs semblables, les responsables de l'ONG Malachie démontrent une fois de plus qu'ils sont au cœur de l'action d'aide humanitaire. Comme quoi, cette organisation non gouvernementale gabonaise soutient qu'être humain, c'est vraiment se soucier les uns les autres et qu'être civilisé, c'est construire ensemble pour une vie meilleure.