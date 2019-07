Cameroun: Blondy Nna Noukeu - La petite araignée noire de Blondy Nna Noukeu

Le Camerounais de 18 ans vient de signer un contrat dans ce club anglais.

Fan du gardien de but Thomas Nkono, Blondy Nna Noukeu vient de réaliser son rêve. Ce jeune Camerounais de 18 ans s'est engagé en juin dernier à Stock City. Le footballeur et gardien évoluera dans cette équipe anlgiase pour une période de trois ans. Fils de Patrice Noukeu, ancien footballeur et de Esther Endengle Mvaebeme, ancienne handballeuse, la petite araignée noire a de qui tenir. Très vite repéré comme gardien de but sans trop d'efforts, le petit Blondy Nna Noukeu arrive en Belgique et débute la carrière de footballeur à l'âge de sept ans à l'Académie de l'Excelsior de Mouscron.

C'est dans cette pépinière que le jeune garçon fait toutes ses classes. Ici, ses prises de balles et son physique particulier sont ses atouts. A 10 ans, il intègre l'école spécifique de gardien de Beuglant Keepers School dont Christophe Meulebrouck en est le promoteur. Depuis lors, Chistophe Meulebrouck deviendra alors son entraineur personnel et qui ne le quittera plus.

Surclassé plusieurs fois, Blondy est passé des U17 aux U21 avant de franchir le palier qui le mènera à l'équipe première professionnelle. En Belgique, il a été difficile pour lui d'allier sport de haut niveau et études. Cet élève de Terminale a réussi le pari grâce au soutien de sa mère toujours omniprésente qui l'élève seule depuis des années.

C'est elle qui lui permettait non seulement de rattraper les cours perdus, mais aussi assurait le relais entre le club, l'école et la maison. « C'est un enfant qui a toujours été fasciné par Thomas Nkono tout petit. Mon rêve est de le voir aller plus loin que possible et qu'il n'oublie pas ce qu'il est et d'où il vient », confie sa maman. Sa rigueur, son humilité et son sens de l'organisation font de lui un enfant posé qui sait ce qu'il veut. En ce qui concerne ses participations internationales, il opte pour des championnats dans sa catégorie en Belgique notamment la Coupe de Belgique et la Young Cup.