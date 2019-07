Cote d'Ivoire: Village CAN 2019 - Le show à l'université Félix Houphouët-Boigny malgré la défaite des Eléphants

La défaite des Eléphants de Côte d'Ivoire en quarts de finale de Coupe d'Afrique des nations Total Egypte 2019 n'a pas empêché les fans du ballon rond de faire le show du côté de l'université d'Abidjan.

Malgré élimination Côte d'Ivoire par l'Algérie, le 11 juillet 2019, l'ambiance était au rendez-vous à l'espace dédié à Brassivoire.

Les supporters présents au Village CAN 2019 ont salué le courage et la combativité des pachydermes qui ont présenté une autre facette qu'on ne connaissait pas d'eux. Au son de décibels diffusés pour accompagner la brochette d'artistes sélectionnés pour animer l'espace, ils se sont bien amusés. Et cela suite au fait que les Eléphants sont tombés les armes à la main.

Le partenaire officiel du village CAN 2019, organisé par la radiodiffusion télévision ivoirienne (Rti) en collaboration avec le centre régional des œuvres universitaires d'Abidjan 1(crou-A1) depuis le début de la compétition de cette fête panafricaine a su tenir le public en haleine.

« Depuis l'ouverture, notre entreprise est présente pour accompagner notre équipe nationale tout en satisfaisant nos consommateurs voire clientèle. En terme de rafraîchissement afin de suivre les matchs dans la convivialité et dans la gaîté », a indiqué Bintou Appia, directrice des affaires institutionnelles et juridique de cette structure.

Poursuivant, elle souligné que sa structure continuera d'être présente au village CAN 2019 jusqu'à la finale le 19juillet 2019. Il faut signaler que, les supporteurs venus en grand nombre ont témoigné de la belle opportunité qu'offre Brassvoire. Yapo Arsène et Koffi Grâce, respectivement étudiants en master 2 et licence 1 jugent la présence de cette brasserie comme une opportunité de consommer à moindre coût les différents produits proposés.