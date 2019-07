Cote d'Ivoire: CAN 2019/Drogba Didier - "Je suis fier de vous mes jeunes frères"

L'ex-international ivoirien Didier Drogba a apporté son soutien aux Eléphants de Côte d'Ivoire après leur élimination à la Can 2019.

"Je suis fier de vous mes jeunes frères, fier de mon pays", a-t-il écrit sur son compte twitter, après la défaite de la sélection ivoirienne face à l'Algérie au stade de Suez lors des quarts de finale.

Malgré le fait que certains joueurs aient raté les tirs au but, Didier Drogba a tenu à apporter un réconfort moral à ces derniers. "Les tirs au but ne reflètent pas toujours la qualité d'un joueur", souligne l'ex-capitaine des Eléphants.

Et en dépit de cette défaite qui a attristé tous les Ivoiriens, Drogba est heureux des deux Can remportées par la Côte d'Ivoire. "Je suis fier de nos deux étoiles". Il a par ailleurs invité l'ensemble des Ivoiriens à se tourner vers l'avenir gage d'un lendemain meilleur. "Préparons demain ensemble", a-t-il exhorté. Et de lancer cette phrase: "on monte, on descend, on est ensemble".