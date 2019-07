Afrique: CAN 2019 / Supporters algériens - Andy Delort s'insurge contre les dérapages à Montpellier

« Du bonheur qui laisse place à la colère et à la tristesse », c'est la phrase choisie à juste titre par le joueur algérien Andy Delort pour déplorer le décès d'une maman dans la ville de Montpellier.

En marge de la qualification de l'Algérie pour les demi-finales de la CAN 2019, les Algériens vivant en France, spontanément, sont sortis dans les rues pour fêter la performance. Dans la liesse, un supporter algérien percute mortellement une maman et blesse un bébé de 15 mois en plus de sa fille de 17ans avec sa voiture.

Après cette mauvaise nouvelle, le joueur de Montpellier, Andy Delort, n'a pas tardé à réagir via son compte Twitter: « Du bonheur qui laisse place à la colère et à la tristesse!. J'ai une pensée particulière pour cette famille fauchée, cette maman fauchée devant ses enfants (bébé moins de 15 mois et sa soeur de 17 ans). J'adresse mes pensées et condoléances à ses proches« .