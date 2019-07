Ile Maurice: Coups et blessures entrainant la mort de Vickram Seedam - Fin des auditions pour deux accusés

Le procès intenté à Eshan Sheik Mussa et Azad Fakun tire à sa fin. Les avocats de la défense ont présenté leur plaidoirie et ceux de la poursuite devront présenter leur réquisitoire, avant que le magistrat prononce sa sentence pour les deux accusés. Ils sont poursuivis pour coups et blessures ayant entrainé la mort de Vickram Seedam.

Me Hisham Oozeer, représentant l'un des accusés, a fait ressortir ce vendredi 12 juillet, devant la cour intermédiaire, que son client doit écoper d'une sentence minime, vu que les faits remontent au 17 septembre 2005 et le procès a été appelé en 2019. «There is an inordinate delay between the time the offense has been committed and the time the case was called, that is, 14 years», souligne-t-il.

L'avocat du parquet, devra quant à lui, soumettre son réquisitoire le 18 juillet devant le magistrat Raj Seebaluck.

Les faits se sont produits à Tranquebar, où se trouvaient les deux accusés qui buvaient. «On s'était retrouvé avec des amis lorsqu'un l'un d'eux a eu un accrochage avec un ami. Et c'est là qu'un groupe de personnes, dont Vickram Seedam, est arrivé, armé de sabres et de gourdin», ont raconté les accusés.

Selon Eshan Sheik Mussa, habitant Pamplemousses, il a retiré un couteau de sa chaussette lorsque son ami s'est fait tabasser. «J'ai donné un coup de couteau à Vickram Seedam et Azad Fakui l'a tabassé à coups de gourdin.» La victime avait succombé à ses blessures.