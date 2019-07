Afrique: CAN 2019 - Voici la grosse offre d'un homme d'affaires pour les joueurs Nigérians

Les hommes de Gernot Rohr auront de quoi à être motivés avant de défier l'Algérie en demi-finales de la CAN 2019. Aliko Dangote, l'homme le plus riche d'Afrique, a promis aux joueurs 50.000 dollars pour chaque but inscrit par les Super Eagles.

Cette information a été portée à la connaissance de l'équipe nigériane par le président de la Fédération (NFA) Amaju Pinnick le jeudi dernier. Les riches nigérians se bousculent aux portillons pour motiver les Super Eagles à aller jusqu'au bout. A part Aliko Dangoté, le président de la NFA a fait savoir que Femi Otedola, un magnat du pétrole nigérian, a aussi promis 25.000 sur chaque but marqué.

Une mobilisation nationale après la qualification dans le dernier carré de John Obi Mibel et ses coéquipiers. Depuis le début de la compétition, chaque joueur nigérian a déjà empoché au moins 72.000 dollars répartis en dons et bonus.

Absent de la CAN depuis son 3ème sacre en 2013, le Nigéria retrouve le carré d'As à la CAN 2019 et rêve d'une 4ème étoile d'où ses promesses qui affluent de part et d'autres.