Algérie: Commerce - Un plan national de distribution en cours d'élaboration

Batna — Le ministre du Commerce, Saïd Djelab, a affirmé jeudi à Batna que le travail est actuellement en cours pour élaborer un plan national de distribution.

"L'étude de ce plan débouchera sur une feuille de route de la grande distribution incluant tous les marchés de gros et de détail à l'échelle nationale et les centres commerciaux", a indiqué le ministre au cours de l'inspection du marché de gros El Aurassia de fruits et légumes, réalisé dans le cadre d'un investissement privé dans la zone d'activités Dhraa Bensabah de la commune Tazoult.

Ce plan, a-t-il ajouté, garantira concurrence et transparence aux commerçants, ainsi que la traçabilité des produits, tout en permettant la réduction des coûts et disponibilité des produits en attirant davantage d'investisseurs.

Après avoir écouté les préoccupations des opérateurs intervenant sur ce marché, le ministre du Commerce a appelé à s'intéresser au recyclage des fruits et légumes pour la production d'engrais qui, a-t-il noté, ne peut qu'être une activité fructueuse au regard des quantités de légumes et fruits qui se perdent sur les marchés de gros et de détails.

Aussi, M. Djelab a salué cet investissement "d'envergure régionale" qui sera intégré au plan national de commercialisation en cours d'élaboration.

Il a révélé un autre projet portant sur la numérisation concernant le contrôle, le commerce extérieur et l'organisation des marchés qui débutera "fin juillet courant".

Au cours de son intervention durant la journée d'étude sur la protection du consommateur contre les conditions arbitraires tenue à l'Université de Batna-1 avec la participation de 18 wilayas de l'Est, le ministre a appelé à mettre en œuvre les actions d'encadrement de contrôle prévues durant la saison estivale actuelle.

Le ministre a présidé en outre la signature de trois conventions entre la direction régionale du Commerce de Batna, les Universités Batna 1 et 2 et l'Université de Constantine-1 qu'il a qualifiées de "pilotes et de pas vers la concrétisation d'un partenariat véritable entre l'université et le secteur du commerce afin de favoriser l'émergence d'une économie nationale diversifiée et conquérir des marchés extérieurs notamment africains".