Cote d'Ivoire: Médiation sur la crise au Burida - Les journées de concertation reportées

L'artiste Noel Dourey a animé une conférence de presse le 12 juillet, à Cocody.

Les journées de concertation sur les droits d'auteur précédemment prévues pour se tenir les 10, 11 et 12 juillet prochain sont reportées à une date ultérieure. C'est l'information donnée par le chanteur Noel Dourey en conférence de presse le 12 juillet, à Cocody. L'artiste a présenté le courrier faisant foi de cette décision qui émanerait du ministre de la culture et de la francophonie Maurice Bandaman. Il s'agit d'un document daté du 10 juillet, produit par le cabinet du ministre de la culture. Cependant, le conférencier a mentionné que ce report n'affecte en rien le processus de renouvellement des instances du l'institution.

«Cela ne remet pas en cause le chronogramme lié aux élections. Ces élections auront lieu aux dates prévues par la loi», a-t-il insisté. Il a saisi l'occasion pour saluer l'engagement du ministre de la culture à trouver des solutions à cette crise. «Le ministre s'est dépouillé de tout pour descendre dans l'arène afin d'apporter la paix chez les artistes de Côte d'Ivoire et partant, dans l'ensemble du pays», a-t-il expliqué. Il a dénoncé les activistes du web, qui se servent des réseaux sociaux pour rependre de fausses informations sur la situation, et contribuent à envenimer la situation.

Quant à l'acharnement dont fait l'objet Irène Viera, actuelle directrice du Burida, Noel Dourey a souhaité que l'on s'en remette aux résultats des audits qui ne devraient plus tarder. De plus, il a émis le vœu que la séparation des pouvoirs soit respectée. Ce d'autant plus que la désignation à ce poste relève du pouvoir discrétionnaire du ministre de tutelle.

«Ce n'est pas le rôle de l'assemblée générale de démettre le directeur du Burida», a-t-il clamé. Ses propos ont été appuyé par ceux de Valen Guédé, ancien Président du Conseil d'administration (Pca) du Burida, présent à ses cotés à la table de séance. Notons que la conférence de presse a enregistré la participation de certains vétérans de la musique Ivoirienne, tels Sery Simplice ou encore Chris de Tai. A titre de rappel, une crise sans précédent sécoue le Burida depuis de nombreux mois.

Une crise marquée par des mouvements d'humeur de certains artistes qui réclament le départ d'Irène Vieira pour "mauvaise gestion". Dans le cadre de la médiation qu'il a engagée avec la famille des artistes, le ministre ivoirien de la Culture Maurice Bandaman avait annoncé au mois de mai dernier, l'organisation "des journées de concertation des artistes du 10 au 12 juillet 2019".