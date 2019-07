Cote d'Ivoire: Cuisine du terroir - Le festival Anompê revient

L'acte 3 du festival gastronomique Anompê se déroulera du 9 au 11 août prochain à l'espace lagunaire du Palais de la culture, à Treichville.

Le comité d'organisation met les bouchées doubles pour garantir le succès de cette fête. En prélude à ce rendez-vous, le bureau de l'Unesco à Abidjan, situé dans le quartier d'Angré, a abrité le 11 juillet la conférence de presse de lancement officiel. La promotrice Hortense Zagbayou, présidente de "Association Awalet Arts et Culture", est revenue sur les motivations et les grandes articulations du festival.

Selon elle, il s'agit d'un projet pluridimensionnel qui prend en compte à la fois l'aspect gastronomique, diététique et culturel. C'est une initiative qui inscrit la santé alimentaire au cœur de ses priorités, à travers la promotion des aliments bio en provenance du pays profond et les conseils diététiques.

«Certains aliments, mets et boissons locales, bons pour la santé, tendent à disparaître de nos habitudes alimentaires. Ce, par ignorance des vertus qu'ils renferment ou pour leur rareté sur le marché. Par ailleurs, le riche patrimoine gastronomique du pays reste très peu valorisé », a-t-elle déploré. Et d'indiquer que le festival vise à sensibiliser les populations aux vertus de nos produits locaux et à faire découvrir ces mets aux jeunes générations afin qu'elles les intègrent dans leurs habitudes alimentaires.

Le groupe Zouglou Makers constituera la tête d'affiche des prestations artistiques au programme du festival. 15 000 festivaliers sont attendus sur l'ensemble des 3 journées. «Les alliances interethniques, facteur de cohésion sociale», est le thème retenu. «Nous voulons mettre en avant la contribution de ces alliances à la cohésion sociale», a laissé entendre la promotrice.

Coulibaly Sié et Yves Sagou, qui se sont respectivement exprimés au nom de la direction générale de Côte d'Ivoire tourisme et le bureau de l'Unesco à Abidjan, ont unanimement salué la pertinence de ce thème et encouragé les organisateurs.