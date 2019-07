Afrique: CAN 2019 - Des demi-finales en double duel entre l'Afrique de l'Ouest et du Nord

Le Caire — Les demi-finales de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2019 prévues dimanche sont un double duel entre l'Afrique de l'Ouest, représentée par le Sénégal et le Nigeria, d'une part, et de l'autre, le Maghreb (Afrique du Nord), que vont représenter la Tunisie et l'Algérie.

Premier pays africain au classement Fifa, classé parmi les favoris de la CAN 2019, le Sénégal a franchi le premier tour après deux victoires et une défaite contre l'Algérie.

Après ce revers, il y a eu comme une certaine prise de conscience chez les Lions, qui ont ensuite franchi les huitièmes et les quarts de finale sans grande difficulté, même s'ils tardent à mettre en avant leurs qualités collectives.

Les Aigles de Carthage de la Tunisie, adversaires du Sénégal pour les demi-finales, n'ont remporté aucun de leurs quatre matchs sur le terrain.

La Tunisie s'est qualifiée au second tour en prenant la 2-ème place avec trois points au compteur et a dû attendre les tirs au but contre le Ghana pour se qualifier en quart de finale.

Il a fallu attendre le quart de finale contre Madagascar pour voir la Tunisie gagner, une victoire toutefois nette et sans bavure (3-0).

Il y a aussi que le duel contre le Sénégal aura un parfum particulier parce que sur son banc se trouve le technicien français Alain Giresse, qui a dirigé les Lions de 2013 à 2015.

L'autre demi-finale va opposer le Nigeria à l'Algérie, l'équipe la plus convaincante de ce tournoi.

Elle n'a encaissé son premier but que lors des quarts de finale, contre la Côte d'Ivoire - c'était l'égalisation à la fin du temps réglementaire et des prolongations (1-1).

Les Fennecs ont obtenu leur ticket de qualification à la fin des tirs au but, 4-3.

Vainqueur de ses quatre premiers matchs, l'Algérie fera face à une équipe du Nigeria battue (0-2) par Madagascar lors de son troisième match, alors que les Nigérians avaient déjà leur qualification en poche.

Le duel entre les Fennecs d'Algérie et les Super Eagles du Nigeria, pour la finale de la CAN, promet d'être très âpre, dimanche.