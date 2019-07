Cote d'Ivoire: Bocanda/Lutte contre le paludisme et autres affections - Des soins et médicaments gratuits aux populations d'Andianou-Kumokro

Trois cents moustiquaires imprégnées, des lots de médicaments et cinq cents kits de Tdr ont été offerts par l'Ong Equipe d'assistance médicale à la Côte d'Ivoire (Ivory Coast medical relief team en anglais, Icmrt) aux populations d'Andianou-Kumokro, dans le département de Bocanda.

Ces dons ont été faits dans le cadre d'une campagne de soins gratuits organisée récemment, en collaboration avec le Centre d'entomologie médicale et vétérinaire (Cemv) de l'université Alassane Ouattara.

Les habitants d'Andianou-Kumokro ont également reçu des soins gratuits pour des maladies comme le paludisme, l'anémie, les infections respiratoires et génito-urinaires, les arthroses, les parasitoses intestinales et les pathologies métaboliques (hypertension artérielle, diabète, etc.). Une formation sur l'utilisation du test rapide du paludisme a, en outre, été donnée aux instituteurs et agents de santé communautaires du village par Moussa Koné, technicien supérieur de laboratoire au Cemv.

Ce dernier a mis l'accent sur le bon usage et l'entretien des moustiquaires imprégnées pour une efficacité optimale. Dr Tia du Cemv a, à son tour, salué la collaboration entre l'Ong Icmrt et l'institution universitaire qui permet, chaque année, de soulager des milliers de malades à travers la Côte d'Ivoire.

L'Icmrt a été créée en 2004, aux Etats-Unis, par des Ivoiriens, des Américains et des Canadiens. L'Ong se consacre à la lutte contre le paludisme, les maladies non transmissibles et autres affections.