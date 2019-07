Cote d'Ivoire: Coopération - Appelé à d'autres missions en France,Le Commandant des Forces françaises fait citoyen d'honneur de Port-Bouët

Après deux années de services en Côte d'Ivoire, le Commandant des Forces françaises, le Colonel Philippe Du Chaxel, est appelé en France à d'autres fonctions. Avant son départ définitif, une cérémonie d'hommage a été organisée en son honneur par la Mairie de Port-Bouët, le jeudi 11 juillet 2019 à la grande salle de l'hôtel communal.

Ainsi, le Conseil municipal, avec à sa tête le Maire Dr Emmou Sylvestre, le personnel de la Mairie, les chefs traditionnels et de communautés, les guides religieux, les leaders d'association de jeunes et de femmes, a honoré le premier responsable des Forces françaises basées sur le territoire communal de Port-Bouët, faisant de lui, chef et citoyen d'honneur de la cité balnéaire.

Cette cérémonie d'adieu a été marquée par la remise de parchemin au Colonel Philippe Du Chaxel et son intronisation en tant que chef traditionnel et baptisé ''Nanan Ano''.

Pour le Maire Emmou Sylvestre, le Colonel Du Chaxel est caractérisé par la discrétion, le courage, le travail, le dynamisme, la détermination, le sens du service public, l'expérience, la loyauté et une énergie inépuisable et communicative mise durant deux ans, au service de la France, de la Côte d'Ivoire et au service de Port Bouët.

Le Maire a profité de cette occasion solennelle pour baptiser la promotion 2019 de la Police municipale, la « Promotion Du Chaxel Philippe ». Quant au Commandant des Forces françaises en Côte d'Ivoire (Ffci), il s'est réjoui de cette rencontre fraternelle qui marque à nouveau, selon lui, les excellentes relations entre la Mairie et les Ffci.

Poursuivant, Philippe Du Chaxel a rappelé les actions ponctuelles des Forces françaises à l'endroit des populations de Port-Bouët, non sans souhaiter le renforcement de la coopération dans plusieurs domaines d'activités. Il s'agit notamment de l'éducation, des activités génératrices de revenus des femmes, des dons de matériels, des infrastructures, la formation et l'équipement de la Police municipale.

Cette cérémonie s'est achevée par une photo de famille et le partage d'un repas offert par le Conseil municipal. Notons que le Colonel Frédéric Gauthier est le nouveau Commandant des Forces françaises en Côte d'Ivoire.