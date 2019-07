Cote d'Ivoire: Assainissement urbain - Anne Ouloto cherche de nouvelles solutions à Madrid

La ministre de l'Assainissement et de la Salubrité a représenté la Côte d'Ivoire à un atelier de réflexion sur l'urbanisation galopante dans la capitale espagnole.

La Banque mondiale (Bm) et l'Agence espagnole de coopération internationale pour le développement (Aecid) ont organisé, du 8 au 12 juillet, à Madrid, un atelier sur la planification de la résilience urbaine. Cette rencontre, à laquelle a pris part une délégation ivoirienne conduite par Anne Désirée Ouloto, ministre de l'Assainissement et de la Salubrité (Minass), avait pour objectif d'instruire les participants sur des méthodes performantes de conception de stratégies de prévention et de gestion de l'urbanisation incontrôlée et des catastrophes environnementales.

La cérémonie d'ouverture de l'événement a eu lieu en présence de plus de 200 participants et invités de 26 nationalités. Les travaux de la première journée, présidée par Aina Calvo Sastre, directeur de l'Aecid, ont porté sur les analyses de la résilience des villes sur la base de données cartographiques (densité de population, zone à risque d'inondation et de débordement, occupation du sol, etc.). Les zones habitées, la mobilisation de capitaux et les sources de financement des infrastructures urbaines étaient également au menu des débats.

L'atelier s'est articulé autour de présentations, d'études de cas, de visites sur le terrain et a donné lieu à une proposition de projet d'investissement. Les délégués de chaque pays ont travaillé à la mise en place de programmes d'investissement pour leurs pays respectifs. Des sessions de dialogue direct ont, par ailleurs, été organisées avec les experts du Groupe de la Banque mondiale en matière de planification urbaine, de gestion de risques d'inondation, de technologie géospatiale, de gestion des déchets solides, de transport, de mobilité et de logement.

En marge de l'atelier, Anne Ouloto a eu des rencontres B 2 B avec d'autres participants sur des questions de coopération et de financement.

Une urbanisation sans précédent menace, en effet, la planète et le mode de vie des populations. Environ 90% de cette pression urbaine a lieu dans les pays en développement et on estime à 2,5 milliards le nombre de personnes susceptibles de venir s'installer en zone urbaine d'ici à 25 ans. Une grande partie de cette expansion se produit à proximité de zones dangereuses, le long des cours d'eau et des littoraux, et se traduit par des occupations informelles et non planifiées.