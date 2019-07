Cote d'Ivoire: Hôtellerie - Le ministère du Tourisme et des Loisirs sur le chantier d'Ivotel relooké

Représentant le ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, son directeur de cabinet, Dr Germain Aphing-Kouassi, a visité l'hôtel Ivotel d'Abidjan-Plateau le jeudi 11 juillet 2019.

Un réceptif hôtelier qui, après une décennie d'existence, s'offre un bain de jouvence. Ce qui se traduit par un relookage des chambres et du mobilier, ainsi que par une modulation des couloirs et autres espaces de vie. En tout cas, la visite guidée a permis au directeur de cabinet accompagné de la haute direction de l'administration touristique de saisir le sens de l'anticipation de ce réceptif dans la perspective des opérations d'inspection aux fins d'une mise en conformité avant la classification.

Toute chose, à en croire Dr Aphing-Kouassi, qui cadre idéalement avec la lettre et l'esprit de « Sublime Côte d'Ivoire », la stratégie nationale de développement touristique impulsée par le ministre Siandou Fofana. Et qui devrait avec un boost de l'écosystème touristique ivoirien, le porter durablement dans le Top 5 africain. Et, entre autres projets et réformes de ladite stratégie, « Abidjan Business City » qui devra faire d'Abidjan, le leader du tourisme d'affaire sur le continent. Et Ivotel, situé à la Rue Lecoeur, centre des affaires d'Abidjan, ne peut qu'y contribuer, à l'envi.

Le réceptif conjugue un ensemble de services hôteliers et une offre variée d'hébergements: suites, studios et appartements. Doté d'une vue panoramique sur la magnifique commune du Plateau, Ivotel offre des moments uniques et inoubliables avec un service de qualité, de confort et d'hospitalité.