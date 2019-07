Ile Maurice: Roche-Terre - Dix cocotiers volés, un champ saccagé

La culture du cocotier, c'est sa passion. Depuis dix ans, Rajesh Kowlessur, un chauffeur de taxi âgé de 50 ans et habitant à Roche-Terre, s'occupe de son champ de cocotiers à ses heures perdues. Mais il a eu un choc en arrivant sur place, le mardi 2 juillet. Plusieurs plantes avaient été déracinées et emportées. Comment les voleurs ont-ils procédé ? Quel est le motif derrière ce vol ? L'homme peine toujours à comprendre...

C'est une scène désolante que Rajesh Kowlessur a découverte lorsqu'il a débarqué dans son champ ce jour-là. Le mur en pierres, qui clôturait son terrain de 75 perches, a été démoli. Les roches et feuilles de tôle ne sont désormais qu'un amas de débris. Dans le champ, une dizaine de cocotiers ont été déracinés, laissant place à des trous béants. Des feuilles de palmiers, arrachées des plantes, ont été emportées ; d'autres jonchent le sol et ont commencé à sécher. D'autres plantes, y compris un de ses citronniers, ont été malmenées. Au sol, la terre est sèche et poussiéreuse. Le «gazon golf», qui était vert et luxuriant il y a peu de temps, a été abîmé par les roues d'une tractopelle et d'un camion qui ont été utilisés.

Cette scène, le quinquagénaire l'a découverte trois jours après le vol. «Lorsque je suis arrivé, j'ai eu un choc. Bann vwazin kinn dir mwa kine arivé», avance-t-il. Selon les voisins, plusieurs personnes sont venues un samedi soir à bord d'un camion. Une tractopelle qui les accompagnait est entrée dans le champ pour déraciner les arbres. Par la suite, les plantes volées ont été embarquées sur le camion. «Vous savez, cette terre fait partie de mon héritage familial. Un jour, je vais y construire une maison et entre-temps, comme j'aime planter, je fais un peu de culture.»

Ses cocos, il ne les vend pas. Il les distribue à sa famille, ses voisins et connaissances. «Puis, vous savez, ce ne sont pas que des plantes qu'ils ont volées. C'est mon labeur, ma passion qui a été emportée», dit-il, d'une voix toujours dépitée. Les cocotiers déracinés avaient entre trois et sept ans. «En plus, lorsqu'ils sont entrés, ils ont abîmé plusieurs petites plantes. Guet sa ti baba coco la mem... » soupire-t-il en ramassant un petit tronc abandonné sur le sol. Mais il ne va pas baisser les bras et ce, même s'il estime que ses pertes tournent autour de Rs 300 000 - à savoir qu'un cocotier est vendu à Rs 30 000. Rajesh Kowlessur a bien l'intention de reconstruire sa clôture et de continuer à s'occuper des rescapés.

Suite à la déposition de Rajesh Kowlessur au poste de police de Goodlands, cinq suspects ont été arrêtés et l'un d'eux a avoué avoir orchestré ce vol sans dire aux autres qu'ils commettaient un délit. Les cocotiers ont été plantés dans le jardin d'un complexe de villas et Rajesh Kowlessur a refusé de les récupérer, arguant qu'ils ont été abîmés.