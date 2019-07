Afrique Centrale: Gabon/Guinée-Equatoriale - Obiang Nguema chez Ali Bongo Ondimba

.Le Président équato-guinéen Thédoro Obiang Nguema Mbasogo a rendu visite à son homologue gabonais Ali Bongo Ondimba ce vendredi 12 juillet 2019 à Libreville. Les deux homologues se sont entretenus sur des questions d'intérêts communs concernant l'Afrique centrale. Le Président Obiang Nguema Mbasogo n'a pas manqué d'exprimer son attachement aux relations qui lient son pays la Guinée équatoriale et le Gabon.Des relations liées par l'histoire, la géographie, la culture et un destin politico-économique commun des deux pays.

Le Président équato-guinéen Thédoro Obiang Nguema Mbasogo a été l'hôte du Président gabonais Ali Bongo Ondimba ce vendredi dernier à Libreville. Après ses homologues Faure Gnassingbé du Togo ; Alassane Ouattara de Cote d'Ivoire ; Macky Sall du Sénégal et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de la République Démocratique du Congo, Thédoro Obiang Nguema Mbasogo de la Guinée-Equatoriale est venu à son tour témoigner son attachement aux relations entre les deux pays. Il a d'ailleurs laissé entendre que cette visite chez Ali Bongo Ondimba a pour but de venir lui souhaiter prompt rétablissement. "C'est un grand succès après ce qu'il a subi. Nous avons le devoir de renforcer nos relations, de le saluer afin qu'il reprenne ses fonctions en tant que dirigeant gabonais" dit-il satisfait.

Les deux Chefs d'Etat ont aussi, lors de leur entretien, abordé les questions de coopérations entre Libreville et Malbo. La situation économique de la CEEAC (Communauté Économique des États de l'Afrique Centrale) a été aussi évoquée par Thédoro Obiang Nguema Mbasogo et Ali Bongo Ondimba. Il faut relever que les Présidents Ali Bongo Ondimba et Obiang Nguema Mbasogo se sont retrouvés à nouveau, un mois après la célébration du 10e anniversaire marquant la disparition de Feu Président Omar Bongo Ondimba. Les deux homologues ont exprimé leur volonté commune de raffermir davantage les relations fraternelles qui existent entre leurs deux pays.

A la question d'un confrère à savoir "Qui est ce qu'il nous faut pour renforcer l'intégration en Afrique centrale ?"le Président a répondu que l'on ne peut dire qu'il n'y a pas d'intégration dans la sous-région. Il reconnait tout de même qu'il y a certains problèmes difficiles où les Chefs d'États ont du mal à prendre des décisions. Le problème de monnaie par exemple. "Nous devons négocier préalablement avec la France pour présenter certaines difficultés que nous avons aujourd'hui...Nous devons avoir une monnaie forte. Une monnaie qui permet de competir avec les autres économies. Je crois que nous avons une bonne coopération au niveau de l'Afrique centrale "répond-il.

Le Gabon et la Guinée entretiennent des relations historiques et de langues dates. Il a salué l'excellence des rapports entre les deux pays voisins liés par l'histoire, la géographie, la culture et un destin politico-économique commun. Le Président Teodoro Obiang Nguema Mbasogo dit être soulagé de retrouver en parfaite santé son homologue gabonais Ali Bongo Ondimba.