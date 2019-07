Togo: Accompagner l'explosion du commerce en ligne

Une réunion d'une semaine consacrée au commerce électronique en Afrique s'est achevée vendredi à Lomé.

Cette rencontre, organisée par l'Union Postale Universelle (UPU) et l'Organisation Mondiale des Douanes (OMD), était destinée à définir les contours d'une collaboration plus étroite entre les postes et les douanes face à l'essor de l'e-commerce en Afrique.

Sans atteindre les niveaux observés en Europe, en Amérique du Nord ou en Asie, les transactions sont de plus en plus nombreuses sur le continent. Logique, les réseaux haut débit se multiplient, la 4G est disponible dans de nombreux pays et le prix des smartphones a chuté.

Durant la réunion, il a été question de taxation des produits importés, des contrefaçons qui pullulent sur les sites marchands, et de la sécurité.

Ces questions concernent les autorités postales et douanières des pays de la région Afrique de l'Ouest et Centrale.