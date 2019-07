Namibie: Les experts achèvent la préparation de la Commission mixte Namibie / Angola

Windhoek — La réunion d'experts qui a préparé le protocole pour la 5ème session de la Commission mixte de coopération Angola-Namibie s'est terminée vendredi après-midi à Windhoek.

Les ministres des deux pays devraient signer le document susmentionné, qui se limite à la diplomatie judiciaire, économique et socioculturelle. Pendant trois jours, les représentants de l'Angola et de la Namibie ont mis sur pied des commissions de travail spécifiques sur des questions liées au développement socio-économique et politique des deux pays.

Les commissions angolaise et namibienne ont également examiné l'état de ratification des accords sur le traité d'extradition, ainsi que celui de l'entraide judiciaire en matière pénale.

Les questions abordées par les experts ont également été la connectivité transfrontalière, qui sous-entend la mise en œuvre d'accords de transport aérien, routier, fluvial et ferroviaire, ainsi que la coopération en matière de santé, de médias, d'anciens combattants, de vétérans de guerre et de l'agro-industrie.

Pour la partie angolaise, la réunion préparatoire a été présidée par le directeur pour l'Afrique et le Moyen-Orient du Ministère des Relations Extérieures, Afonso Evaristo Eduardo, et par la Namibie, Christine Hoabeb, vice-ministre des Relations et de la Coopération.

La 5ème session de la Commission mixte de coopération Angola-Namibie aura lieu dimanche prochain (14). A cet effet, le ministre angolais des Relations Extérieures, Manuel Augusto, est attendu ce samedi dans la capitale namibienne.

Les deux pays entretiennent des relations diplomatiques qui se traduisent par l'installation d'ambassades dans les capitales respectives et par l'établissement de consulats.

Entre les deux États, des accords de coopération existent dans plusieurs domaines, notamment des accords d'exemption de visas, dans les domaines de la défense, de l'industrie, du commerce, de l'énergie, de la pêche, des travaux publics, des transports aérien, routier et fluvial.