Algérie: Esplanade de la mosquée El Kaouther de Blida - Un espace de détente pour les familles

Blida — L'esplanade et le jardin de la mosquée El Kaouther du centre-ville de Blida s'est transformée en un nouvel espace de détente pour les familles, qui ont fortement salué la décision des autorités locales de l'ouvrir aux citoyens.

Selon le directeur des Affaires religieuse et des wakfs de Blida, Kamel Belaàssel, la décision d'ouvrir l'esplanade et le jardin de la mosquée El Kaouther au public fait suite à un accord des autorités de la wilaya. Cette action vise, a-t-il dit, à marquer la contribution des mosquées dans l'amélioration de la vie du citoyen, tant au plan cultuel que dans les autres aspects de sa vie, liés notamment à son bien être moral et physique.

Cette initiative, présentée comme une première du genre à l'échelle nationale, a été prise suite au constat d'un nombre de familles ayant pris l'habitude de prendre place devant la mosquée, durant les après midi, en dépit du fait qu'elle était fermée en dehors des heures de la prière. Un «fait qui nous a interpelé, d'où la décision d'ouvrir cette espace aux citoyens», a expliqué M. Belaàssel.

C'est ainsi que l'esplanade de la mosquée El Kaouther est devenue un lieu privilégié pour les familles et leurs enfants, qui commencent à y prendre place dés la fin de la prière de l'Asr, avant de voir le flux de citoyens grandir après la prière du Maghreb, pour atteindre son comble après la dernière prière de la journée (Ichaà) et ce, jusqu'à tard dans la nuit, quand l'affluence est trop forte.

L'ouverture de cet espace de détente intervient suite à une opération de réaménagement, lancée au profit de la mosquée El Kaouther, depuis trois ans, pour une enveloppe de 200 millions de DA. Son taux d'avancement actuel est de plus de 95%, selon M. Belaàssel.

Les travaux de réaménagement du jardin et de l'esplanade de cette mosquée ont consisté, a-t-il ajouté, en leur dotation en bancs et d'un éclairage aux couleurs scintillantes (la nuit), outre la plantation de plantes ornementales et de palmiers parcourant les allées du jardin. A cela s'ajoute la réalisation, dans la mosquée, d'une salle de conférences répondant aux standards internationaux en vigueur, avec une annexe, au même titre qu'un bureau pour les Fetwas (édits).

En somme, ce monument historique et cultuel de la ville de Blida, bâti en 1533 par Sidi Ahmed Lekbir, fondateur de la ville des roses, a été doté de toutes les commodités susceptibles d'en faire une destination de choix tant pour les locaux que pour les visiteurs étrangers intéressés par l'histoire et les monuments anciens, a assuré le même responsable. Sachant que cette vieille mosquée est située en plein centre ville de Blida et que son minaret est visible des quatre coins de la cité.

M. Belaàssel a également fait part du lancement d'un appel aux dons en vue de la réalisation de manèges pour enfants sur l'esplanade.

Une décision a été prise par la même occasion, selon lui, en vue de l'élargissement de cette initiative à l'ensemble des mosquées de la wilaya.

«Tout nouveau projet de mosquée, au même titre que ceux en réalisation seront tenus désormais d'englober des places attenantes, destinées aux citoyens» a-t-il informé, signalant également l'aménagement programmé d'espaces similaires au profit de vieilles mosquées.

Des familles entières en «villégiature» à la place El Kaouther

Une virée à l'espace El Kaouther permet de faire le constat de l'important engouement qu'il suscite auprès de familles entières, qui y passent de longues heures à deviser pendant que les enfants jouent tout leur saoul sous l'œil bienveillant des adultes.

L'affluence vers l'esplanade est allée crescendo, ces derniers jours, avec la canicule sévissant dans la région. Les visiteurs semblent y trouver leur «bouffée d'oxygène» du fait que le site de la mosquée El Kaouther, qui fait face aux monts Chréa, est traversée par une brise rafraichissante, qui en fait une destination privilégiée à Blida, tant pour les femmes, qui se réunissent en petits groupes en papotant, que pour les enfants, qui créent une belle ambiance dans la place, grâce à leurs jeux (vélos, patins, roulettes ..etc).

La proximité de l'esplanade de la place Ettoute, cœur de la ville des roses, est l'autre facteur ayant relevé la côte de cette place, car de nombreux citoyens ont pris l'habitude d'aller consommer des glaces au niveau des kiosques environnants, avant de venir prendre place prés de la mosquée El Kaouther.

Approchée par l'APS, Mme Hadda, une sexagénaire, qui était accompagnée de sa belle fille et de ses petites enfants, s'est dit «très contente» de cette initiative. «Cette place est une véritable bouffée d'air, dans un ville manquant cruellement de lieux de détente», s'est-t-elle félicitée.

Un sentiment partagé par Mme Khadidja (45 ans), qui se trouvait sur les lieux avec son mari, en train de surveiller leur fils qui jouait tranquillement. Cette dame a salué l'ouverture de cette place au public, en l'absence d'aires de jeu pour enfants au niveau des cités, a-t-elle observé, se disant «ravie» d'y venir passer ses soirées «sans gène, ni tracas».

Ce sentiment de sécurité a été aussi exprimé par un autre amoureux de ce lieu, Azzeddine (55 ans) qui a dit se sentir «totalement rassuré» en laissant sa femme et ses deux filles au niveau de cette place, dont la surveillance est assurée par des agents de sécurité, au moment ou il peut passer un moment agréable avec ses amis, dans le café voisin.

Le site d'El Kaouther ne fait pas le seul bonheur des adultes. Les plus grand gagnants semblent aussi être les enfants qui, à l'image de Yacine, Raouf, Mohamed et Nada, ne ratent pas une seconde pour s'adonner à cœur joie à leurs jeux préférés. «Avant, nous étions interdits de sortie par nos parents à cause de l'absence de lieux similaires dans nos quartiers», se rappellent-ils. Mais, fort heureusement, cela n'est désormais qu'un mauvais souvenir, pour eux.