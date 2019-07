Afrique: CAN-2019 - L'Algérie capable de remporter le titre, estiment des journalistes africains

Le Caire — Des journalistes africains ont salué ce vendredi la qualification de l'équipe nationale de football pour les demi-finales de la CAN-2019 en Egypte (21 juin - 19 juillet), estimant que les Verts étaient capables de remporter le trophée de cette 32e édition.

" C'est une grande satisfaction de voir cette équipe algérienne arriver à ce stade de la compétition, on espérant qu'elle remporte pourquoi pas le trophée", a déclaré à l'APS le vice-président de l'Association internationale de la presse sportive (AIPS) Afrique, le Marocain Mourad Moutaouakil.

Au bout d'un match tendu et très disputé, l'Algérie s'est qualifiée jeudi pour le dernier carré de la CAN-2019, en éliminant la Côte d'Ivoire (1-1, aux t.a.b : 4-3) au stade de Suez. Les Verts affronteront en demi-finale le Nigeria, dimanche au stade international du Caire (20h00, algérienne).

" Jusqu'à maintenant, nous avons vu une équipe d'Algérie garder le même rythme, développer un jeu plaisant. Les délais sont très courts entre les quarts et les demies. Le staff technique doit trouver les mots justes pour remobiliser sa troupe et régénérer le groupe sur le plan physique, d'autant qu'elle a livré un match intense face à la Côte d'Ivoire. Les joueurs doivent garder les pieds sur terre et éviter de s'enflammer. Face au Nigeria, j'espère que l'Algérie va avoir le flair et savoir comment passer cet écueil. Je vois bien l'Algérie affronter le Sénégal en finale, et mon cœur sera bien évidemment côté algérien", a-t-il ajouté.

Le journaliste soudanais du journal sportif Al-Djaouhara Al-Riyadhia, Aissem Mohamed Ali, abonde dans le même sens, estimant que l'Algérie a les moyens d'aller jusqu'au bout de son objectif.

" Au vu de ce que cette équipe algérienne a démontré jusque-là, je pense qu'elle partira favorite pour remporter le trophée. Face à la Côte d'Ivoire, l'Algérie aurait pu sceller le sort du match dans le temps réglementaire, mais elle a dû attendre la séance des tirs au but pour se qualifier. Cela doit lui servir de leçon. Le sélectionneur Djamel Belmadi reste l'un des atouts de cette équipe, avec son expérience et son métier. L'Algérie a affiché de bonnes dispositions dans cette CAN, le trophée ne peut lui échapper".

Le journaliste béninois Sohounde Felix, qui sera honoré samedi par l'AIPS, au même titre que d'autres confrères ayant étaient présents à plus de dix CAN, n'a pas tari d'éloges sur l'équipe nationale.

" Nous avons vu une équipe algérienne très en verve. Les joueurs étaient hier un peu partout sur le terrain avec un esprit combatif, pour finalement l'emporter. C'est en quelque sorte la marque des grandes équipes. Le match a été dur, mais le staff technique algérien a trouvé les ingrédients nécessaires pour mener l'équipe à la victoire. L'Algérie est aujourd'hui parmi les quatre plus grandes nations du continent, je tire chapeau à cette équipe".

Journaliste au sein du quotidien béninois le Confrère de la Matinée, Sohounde Felix voit l'Algérie animer la finale du 19 juillet.

" Je vois l'Algérie en finale. J'espère qu'elle ne va pas décevoir. Si l'équipe retrouve son allant face à son adversaire d'il y'a quelques jours, elle pourra faire très mal et monter sur la plus haute marche du podium. Je pense que les garçons ont la foi, la volonté, ils sont en train de jouer un football champagne et vont prouver que l'Algérie est un pays de football".

Enfin, Gouda Abouelnour, journaliste égyptien au service des sports du journal Al-Ahram, s'est dit "agréablement surpris" par le niveau de l'équipe nationale, estimant que les Verts sont capables de remporter cette CAN.