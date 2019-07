Afrique: CAN 2019 - Lamine Gassama parle des critiques qui lui ont fait du bien

Le Caire — Lamine Gassama, l'arrière droit du Sénégal, a reconnu avoir eu des difficultés à ses débuts en équipe nationale, admettant que les critiques lui ont permis de bien progresser.

"Les critiques m'ont bien aidé et aussi la confiance de mes coéquipiers", a déclaré samedi l'arrière droit de Goztepe (Turquie) en conférence de presse.

"C'est vrai que ce n'était pas évident au début mais il est clair que les critiques m'ont permis grandir", a indiqué l'arrière droit formé à Lyon et qui a aussi joué à Lorient avant de migrer depuis trois ans en Turquie.

Arrivé en équipe nationale en 2014, Gassama a eu du mal à s'imposer à son poste et d'ailleurs à la CAN 2019, il a démarré la compétition sur le banc avant de s'imposer contre le Kenya lors du 3ème match du groupe C.

Depuis lors, Gassama n'est pas sorti des titulaires.

"L'équipe (du Sénégal) a beaucoup progressé ces derniers temps, elle a gagné en qualité et en expérience et nous savons l'attente du peuple par rapport à ce match de demain (dimanche)", a indiqué l'arrière droit sélectionné pour la CAN 2015 par rapport au propos du sélectionneur de la Tunisie Alain Giresse Alain Giresse, qui dit connaître très bien les cadres sénégalais.

Pour Lamine Gassama, le Sénégal doit faire attention à cette équipe tunisienne très forte sur les balles arrêtées.

"C'est l'un de leurs points forts", a estimé l'ancien arrière droit de Lyon et de Lorient en France et qui joue depuis trois ans en Turquie.