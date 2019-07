Ile Maurice: Public Service Commission - Plus de 9 700 fonctionnaires recrutés entre 2015 et 2017

On met les bouchées doubles au sein de la Public Service Commission (PSC). Cette entité a procédé à plus de 9 700 recrutements entre 2015 et 2017. On croit savoir qu'elle pourrait recruter autant de personnes possibles dans la fonction publique durant les prochains mois, voire avant décembre. Selon un fonctionnaire, le nombre de recrutements à venir tournerait autour de 5 000.

Krish Ponnusamy, ancient Permanent Secretary (PS), soutient que rien ne peut empêcher la PSC de recruter le nombre de personnes qu'elle veut, si effectivement les ministères ont reçu des dotations budgétaires pour remplir les postes vacants. «La PSC ne dépend pas de l'année électorale pour fonctionner. Des recrutements peuvent même être faits après la dissolution de l'Assemblée nationale ou à la veille d'une élection.»

Par contre, comme nous l'a souligné Santaram Ragoobar, un autre ancien haut fonctionnaire, les recrutements qui se font à la veille d'une élection comportent de gros risques pour le gouvernement et les ministres responsables d'un recrutement massif au sein de leur ministère. Il affirme avoir été témoin, en 1982, du recrutement de 20 000 chômeurs par le gouvernement de sir Seewoosagur Ramgoolam. «J'étais parmi les fonctionnaires qui avaient reçu l'ordre d'aider dans ces recrutements. Mais je savais qu'il y avait des risques. Effectivement, le gouvernement MMM-PSM, qui avait remporté les élections générales de juin 1982, a remercié tous ces travailleurs manuels.»

Selon l'ancien haut fonctionnaire, plusieurs gouvernements ont recruté en masse à la veille d'élections générales. Il se souvient de 1976, quand de nombreux chômeurs avaient pu trouver de l'emploi à la Development Works Corporation, à la veille des élections générales. «Mais comme c'est le gouvernement de SSR qui est revenu au pouvoir, ces personnes ont continué à travailler.»

Néanmoins, ajoute-il, des ministres prennent des risques sous les «delegated powers» qui leur sont conférés par la PSC. Il cite le cas de l'ancien ministre Ashok Jugnauth, qui avait recruté plusieurs Health Care Assistants alors qu'il était ministre de la Santé.

Selon des chiffres obtenus sur le site Web de la PSC, il y avait 2 145 recrutements dans la fonction publique en 2015. Le nombre est passé à 6 132 en 2016 et entre le 1er janvier et le 30 septembre 2017, le chiffre avait atteint 1 446. Soit un total de 9 723 personnes. Pendant cette même période, 1 746 personnes ont pu trouver un emploi sous les delegated powers conférés aux ministres.

En 2016, par exemple, on note que c'est le ministère de la fonction publique qui avait recruté le plus grand nombre de personnes, soit 467. Au ministère de la Santé, il y avait 198 recrutements dont 110 comme Student Nurses. En 2016, 694 Trainee Police Constables avaient été recrutés par la Disciplined Forces Services Commission et 44 gardiens à la prison.