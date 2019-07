Afrique: CAN 2019 / Belmadi - « Notre mission n'est pas encore terminée »

L'Algérie aura à se défaire d'un Nigeria habitué du dernier carré continental pour atteindre la finale de la CAN 2019.

En débarquant en Egypte, les Fennecs s'étaient donnés pour objectif d'attendre les demi-finales. Chose faite. Désormais, Djamel Belmadi et ses hommes revoient leur ambition pour haute. Les Verts comptent maintenant aller chercher le trophée.

« Nos ambitions étaient grandes avant même d'arriver ici en Egypte. Vous ne devez pas vous contenter de cette qualification aux demi-finales. Le travail doit continuer et on ne doit pas s'arrêter-là. Il faut viser à aller au bout. Je vous remercie pour tous les efforts fournis jusque-là, mais il reste encore un match voire deux à aller chercher », a confié Djamel Belmadi dans des propos relayés par Le Buteur.

Sortis finalement vainqueurs lors de la séance de tirs au but face à la Côte d'Ivoire, les Fennecs ont gagné le droit de disputer la septième demi-finale de CAN de leur histoire après 1980, 1982, 1984, 1988, 1990, et 2010. Les Algériens comptent une seule victoire en finale en Coupe d'Afrique des nations (1990). Ils avaient également été finalistes en 1980. Après avoir passé l'écueil de la Côte d'Ivoire, les camarades de Riyad Mahrez retrouveront le Nigeria dans le dernier carré. Une nouvelle fois, le coach algérien insiste sur le fait de tout donner sur le terrain face auw Super Eagles pour rendre heureux les supporters algériens.

« Les supporters sont fiers de vous, mais on peut encore leur procurer davantage de bonheur si on bat ce dimanche le Nigeria. Notre mission n'est pas encore terminée. Restez encore plus concentrés pour aller le plus loin et faire de nos supporters les plus heureux du monde ».

Djamel Belmadi est conscient qu'il faudra être costaud physiquement et mentalement pour venir à bout des Nigérians. « On va axer notre travail sur le plan psychologique pour aider les joueurs à retrouver leur concentration. Inch'Allah tout se passera bien et on aura à la fin une bonne surprise, a déclaré le technicien algérien. Soyez certains que nous allons tout donner pour aller le plus loin possible dans cette CAN 2019, à commencer par viser la finale. C'est le discours que je tiens depuis le début et je ne le changerai pas ».