Ile Maurice: Montagne le chat et la souris - Chronologie d'un drame

Leur sortie entre amis à la montagne Le Chat et La Souris a viré au drame le mercredi 10 juillet. Kwet Niow On-Show, 64 ans, aussi appelé Joseph et habitant Forest-Side, a glissé sur un rocher avant de tomber dans un ravin. La chute lui a été fatale. «C'est un moment extrêmement difficile. Une partie de nous s'en est allée. Nous avons perdu un très bon ami», raconte un des deux survivants. Mukesh Jeebodh, 65 ans, un habitant de Montagne-Blanche, revient sur le fil des évènements.

Le sexagénaire explique que la journée avait bien commencé. Joseph On-Show, accompagné d'un autre ami, 61 ans, qui habite à Baie-du- Tombeau, est venu le récupérer vers 9 heures. «Arrivés à la montagne, nous nous sommes équipés et nous avons commencé notre ascension. Tout se passait bien, nous avons bien ri. Joseph et son ami voulaient emprunter un sentier et moi j'avais presque fini mon parcours. À un moment donné, ils se sont retrouvés en difficulté. J'ai pu aider l'habitant de Baie-du-Tombeau alors que Joseph est tombé», raconte-t-il. «Joseph inn trap enn ros ki ti paret solid mé li pa ti solid. Li finn glisé. Monn trouv li ek ros la p roulé p alé mem.» Mukesh Jeebodh explique qu'il a gardé son calme et appelé les secours. «Je n'ai pas paniqué. Je devais m'occuper de l'autre ami et en même temps je devais communiquer avec la police pour les aider à nous localiser.»

Dès l'alerte, un important dispositif composé d'officiers du poste de police de Bel-Air, d'éléments du Groupe d'intervention de la police mauricienne (GIPM) et de l'Helicopter Squadron de la police a été mobilisé. Après plus de trois heures de recherches, le corps de Joseph On-Show a été retrouvé portant des blessures. Il a été transporté à l'hôpital de Flacq où les médecins de service devaient malheureusement constater son décès. L'autopsie pratiquée par le médecin légiste de la police, le Dr Prem Chamane, a attribué son décès à de multiples blessures.

Mukesh Jeebodh, un passionné de la nature tout comme Joseph, explique qu'il a connu ce dernier à travers leur passion. «Nous avions l'habitude de faire des randonnées, de la bicyclette ou de camper dans les bois. C'est ainsi qu'il est venu avec moi dans l'Est. Nous avons escaladé plusieurs fois cette montagne, parfois en compagnie de nos épouses. Nous connaissions bien la région.» Mukesh Jeebodh, un enseignant à la retraite, explique qu'il a développé cette passion pour la nature depuis son enfance. «Nou al la rivyer, kaskad, partou.» Il confie que c'est un moment très douloureux pour lui et tous les randonneurs qui ont connu Joseph On-Show. «La vie est un sport. Et le sport est risqué. Mais un bon sportif doit savoir se relever, car rien n'est garanti dans la vie», conclut-il.