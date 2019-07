Afrique: CAN 2019 - Voici les stades qui ont accueilli le plus de matchs

La CAN 2019 tire lentement vers la fin. Les demi-finales se joueront ce dimanche suivies de la troisième le mercredi et la grande finale le vendredi prochain. 6 stades ont accueilli les rencontres de la compétition, mais deux ont été les plus utilisés.

Deux stades du Caire peuvent se targuer d'avoir abriter le plus d'affiches et pas des moindres à la CAN 2019. Il s'agit du stade du 30 juin et de celui d'Al Salam ou de l'Académie militaire du Caire. Avant les rencontres des demi-finales, de la troisième place et de la finale, les deux antres ont été l'hôte de 9 matchs à la CAN 2019.

Les deux stades, quoiqu'il en soit, seront co-leader à la fin de la compétition. Le stade du 30 juin va abriter la première rencontre des demi-finales entre le Sénégal et la Tunisie. Le stade d'Al Salam va acceuillir l'avant dernier match de la CAN 2019, celui du match de classement.

Les détails des matchs et les stades :

Stade Al Salam

Groupe D

Maroc 1-0 Namibie

Côte d'Ivoire 1-0 Afrique du Sud

Maroc 1-0 Côte d'Ivoire

Afrique du Sud 1-0 Namibie

Afrique du Sud 0-1 Maroc

Groupe C : Tanzanie 0-3 Algérie

Groupe D : Burundi 0-2 Guinée

8ès de finale : Maroc (4)1-1 (1) Bénin

1/4 de finale : Madagascar 0-3 Tunisie

Stade du 30 juin

Groupe C

Sénégal 2-0 Tanzanie

Algérie 2-0 Kenya

Sénégal 0-1 Algérie

Kenya 3-2 Tanzanie

Kenya 0-3 Sénégal

Groupe D : Namibie 1-4 Côte d'Ivoire

Groupe A : Zimbabwe 0-4 RDC

8ès de finale : Algérie 3-0 Guinée

1/4 de finale : Sénégal 1-0 Bénin