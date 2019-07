Afrique: CAN 2019 - Tunisie - Les Aigles de Carthage ont soif de gagner

La Tunisie a connu un drôle de parcours pour se hisser jusqu'à ces demi-finales de la CAN 2019. En effet, les Aigles de Carthage n'ont pas remporté le moindre match lors de leur phase de poule. Opposés au Ghana en huitième de finale, ils ont obtenu un nouveau match nul avant de se qualifier lors d'une séance de tirs aux buts. Après un début de tournoi compliqué, les Tunisiens se sont rassurés en battant 3-0 Madagascar en quart de finale.

Pour une place en finale de la CAN 2019, la Tunisie aura fort à faire face aux Lions du Sénégal qui partent favoris dans cette rencontre. A plus de 24h du coup d'envoi de cette bataille entre Aigles et Lions au stade du 30 juin au Caire, le sélectionneur Alain Giresse s'est exprimé durant la conférence de presse d'avant match.

Le match du Sénégal sera différent de celui du Ghana : « Il faut beaucoup de travail de récupération. Le rythme auquel nous faisons face est assez soutenu. Après, c'est à nous de bien gérer pour être bien en forme. L'adversaire ? Je connais beaucoup de joueurs du Sénégal. Pour le reste, nous sommes conscients du challenge. La demie finale n'est pas un point d'arrivée ».

Avant la Tunisie, Giresse a toujours entrainé des équipes subsahariennes. Pour lui les différences avec l'Afrique du nord sont claires : « En Tunisie, le football se joue plus sur le plan tactique et mental. La façon de gérer les joueurs est clairement différente de celle des ceux de l'Afrique subsaharienne. Mais, la conception du football ne change pas trop. Il faut insister sur les points forts et exploiter tout le potentiel ».

De son côté, Taha Yassine Khenissi a déclaré : « Nous espérons pouvoir jouer comme nous l'avons fait contre le Ghana. Avec le même sérieux, la même rigueur et la même soif de gagner. Après, il faudra que nous ayons aussi de la réussite ».