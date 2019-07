Afrique: CAN 2019 - Ounas - « Une demi-finale se gagne et c'est notre objectif »

C'est sans aucun doute la demi-finale la plus attendue dans cette CAN 2019 ! L'Algérie défie le Nigéria pour une place en finale de la grande messe du football africain.

Les hommes de Djamel Belmadi détiennent une réelle belle carte à jouer pour s'inscrire en finale de cette compétition relevée où le mental peut prendre le dessus. L'Algérie poursuit son parcours plus que solide pour se retrouver dans ce dernier carré, avec la perspective de pouvoir disputer une première finale dans cette compétition depuis 1990. Dans cette phase finale, les Fennecs ont d'abord disposé tranquillement de la Guinée (3-0), avant de s'imposer aux tirs aux buts contre une très solide équipe de Côte d'Ivoire.

« On s'attendait vraiment à un match difficile. Les Ivoiriens n'étaient pas prêts à laisser passer cette chance pour se qualifier au dernier carré. Ils ont tout donné. On les a vus face au Mali, c'était une équipe solide et aujourd'hui, ils ont confirmé contre nous. Ce genre de match se gagne et nous, on a réussi à l'emporter », a confié Adam Ounas au micro de nos confrères de Le Buteur.

Les Fennecs sont aptes à passer l'obstacle du Nigeria, même si la solidité de cette nation n'est plus à prouver. « C'est vrai nous allons avoir un autre match plein face au Nigeria. L'adversaire est un grand nom et un des géants d'Afrique. Maintenant, il va falloir bien préparer ce match car nous voulons aller jusqu'au bout dans cette compétition », a ajouté le joueur.

Les Super Eagles de Gernot Rohr se sont relevés de leur débâcle face à Madagascar en phase de groupe, malgré un monstre nigérian assoupi, comme hibernant, enfoui dans une certaine torpeur de laquelle il devra vite se relever s'il veut atteindre la dernière marche de cette CAN 2019.

« Le Nigeria est une bonne équipe. Ça va être un match très serré. Ça va se jouer sur un petit détail. Maintenant, on savoure cette qualification, on va se mettre à la récupération pour que le groupe soit au top le jour du match. Une demi-finale se gagne et c'est notre objectif. Au bout de cette rencontre, il y aura une place en finale et donc il va falloir se donner à fond pour faire plaisir au peuple et à tous nos supporters qui sont à fond derrière nous », a conclu Adam Ounas.

Environ 20 000 Algériens chauds bouillants sont attendus dans une nuit égyptienne éternelle ... pour pousser les Fennecs à la Victoire face au Nigéria.