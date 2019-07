Ile Maurice: Montagne Le Chat et La Souris - Pittoresque mais dangereuse

Elle est très prisée par les randonneurs. À tel point que l'un d'entre eux y a perdu la vie cette semaine. La montagne Le Chat et La souris, située non loin du village de Kewal Nagar, intrigue et attire. Nous avons effectué une petite randonnée jusqu'au pied de la montagne, le jeudi 11 juillet... mais pas d'escalade à l'horizon.

La montagne Le Chat et La Souris fait partie de la chaîne de montagne de Bambous près de Grand-Sable. Au loin, depuis l'autoroute de Belle-Rive, nous apercevons sa forme topographique couverte de végétation avec, tout en haut, deux rochers qui ont la forme d'un chat et d'une souris. Mais pour y parvenir, la route est longue.

L'entrée est un long chemin qui sert de route principale à côté de l'église Sainte-Thérèse et de l'école Olivia RCA. Cinq cent mètres plus loin, se trouvent les bureaux du groupe sucrier. «Vous n'arriverez pas au pied de la montagne de sitôt, il vous reste plus d'un kilomètre à marcher encore», nous prévient Bookul Dinehs, employé au sein de cette entreprise. Et d'ajouter : «J'aperçois souvent des randonneurs s'y rendre. Certains l'escaladent et la traversent pour atterrir dans le village de Quatre-Sœurs.»

Après une dizaine de minutes de marche, nous apercevons le flanc de la montagne au loin. Sur la route, deux garçonnets montent à bicyclette. Nous avons l'impression d'avoir fait un voyage dans le temps. Ces habitants ne se soucient guère de la routine au village d'Olivia. La vue donnant sur la montagne Le Chat et la Souris est imprenable.

Sita Bucha, sa fille Anghnoo Arjanee et son petit-fils prennent l'air devant leur porte. Elle nous raconte l'origine du nom de la montagne. «Cette montagne porte ce nom car les deux rochers qui se trouvent au sommet ressemblent à un chat et à une petite souris qui se regardent. Je suis née et je me suis mariée ici.»

Mais cette habitante de 55 ans n'a jamais fait l'ascension de la montagne. C'est trop «dangereux», soutient-elle. «Avant de m'être mariée, je grimpais au flanc de la montagne pour ramasser du bois et du foin pour les vaches que j'élevais.»

Le décès de Joseph On-Show, cette semaine, découragera-t-il les randonneurs ? «Le Chat et La Souris est très fréquentée. J'y vois des randonneurs passer tout le temps. Un homme a perdu la vie là-bas hier (NdlR, mercredi), mais ce matin même, cinq personnes s'y sont rendues», constate-t-elle.

Le sentier commence, comme la plupart des sentiers de cette région, au milieu des champs de cannes à sucre. Une forte odeur d'insecticide flotte dans l'air mais la marche est agréable. Nous pouvons admirer les grandes et majestueuses fleurs de cannes à sucre, en maturité à cette époque, tout en grignotant quelques bâtonnets de canne.

Quarante minutes plus tard, nous arrivons devant un pont qui est l'entrée du parcours. L'escalade jusqu'au sommet pourrait prendre deux heures et demie. Mais avant de s'y aventurer, vaut mieux y réfléchir à deux fois.