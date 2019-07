Afrique: CAN 2019 - Gernot Rohr - «Etre à 100%» face aux Fennecs d'Algérie

Dimanche 14 juillet 2019, l'Algérie et le Nigéria se donneront la réplique en 1/2 finale de la CAN 2019. Les Fennecs sont venus à bout de la Côte d'Ivoire à l'issue de la séance des tirs au but et devront se méfier des partenaires d'Obi Mikel, qui ont les moyens d'aller au bout de l'aventure.

Après des phases de groupe bien négociées par les deux équipes, la phase finale a été plus délicate. Les Super Eagles s'en sont sorti difficilement contre le Cameroun (3-2) puis l'Afrique du Sud (2-1) tandis que l'Algérie a déroulé contre la Guinée (3-0), avant de s'imposer aux tirs aux buts contre la Côte d'Ivoire.

« Ce sera un grand match. Pour l'instant, l'Algérie nous a tous impressionnés par ses résultats et son jeu. L'Algérie n'a encaissé qu'un seul but depuis le début de la CAN. Il est clair que je suis très impressionné par le jeu produit jusque-là. Et ce n'est pas tout car j'ai aussi été impressionné par le bon état d'esprit des Algériens sur le terrain. Il y a une grande solidarité entre les joueurs. En tous les cas, je sais que nous allons jouer le match le plus difficile pour nous depuis l'entame de la compétition », a confié Gernot Rohr dans un entretien accordé au Buteur.

Les hommes de Gernot Rohr ont montré de la qualité lors du Mondial 2018 et ont sorti le Cameroun en 1/8e de finale puis l'Afrique du Sud en 1/4 de finale. Face aux hommes de Djamel Belmadi, Gernot Rohr est conscient que ses Super Eagles devraient concentrer jusqu'au bout. « Il faudra être présent ce jour-là. Tout ce qui compte à nos yeux est d'être à 100% de nos moyens le jour J. L'avantage par rapport à notre adversaire est que nous allons évoluer dans un stade qu'on connait bien. Il faut savoir que c'est un grand stade déjà. La pelouse est magnifique, ce qui nous permettra de développer du beau jeu. »

Algérie - Nigeria, c'est l'affiche de la deuxième demi-finale de la CAN 2019, qui est au passage la plus attendue. Et pour l'entraineur des Nigérians, tout se jouera sur un détail. « A mes yeux, ce match se jouera sur un détail. Il se pourrait qu'un but soit marqué sur une erreur défensive, ou une main dans la surface ou un penalty sifflé par l'arbitre. En tous les cas, je tiens à dire que nous allons jouer un match très difficile, mais que ça reste une aventure pour nous car on ne sait pas comment sera faite la physionomie.»