Cote d'Ivoire: Innovation - La "Maison des PME" de la SGCI ouverte

Dans le cadre de son projet "Grow with africa" (développer l'Afrique) initié en 2018, la Société générale a entamé un programme de création des "Maisons des PME" dans chacune des opérations du groupe, en vue d'accompagner les PME qui sont au cœur des économies africaines.

C'est dans ce cadre que la Société générale Côte d'Ivoire a procédé le 11 juillet 2019, à l'ouverture officielle de sa "Maison des Pme", logée au rez-de-chaussée de l'immeuble "Émergence 2020", situé sur le Boulevard Valery Giscard d'Estaing (Vge), à Koumassi-Carrefour Camp Commando (dans le District d'Abidjan).

La "Maison des Pme" est un dispositif opérationnel de la banque pour permettre aux Petites et moyennes entreprises (Pme) locales de bénéficier d'une qualité de service. Elle comporte plusieurs espaces dédiés. Un espace pour les chargés d'affaires, un espace partenaires, un espace libre-service (pour les remises de chèques, éditions de relevés et attestations bancaires) et un espace Co-working.

Selon Aymeric Villebrun, directeur général de Société générale, ces initiatives témoignent de la volonté de la banque d'offrir une proposition de valeur de plus en plus ciblée et différenciée pour satisfaire aux besoins et profits spécifiques des clients. "Convaincu que le développement de l'Afrique est un défi collectif, notre groupe a pris la décision de mettre ses expertises et sa dynamique d'innovation au service des transformations positives", a-t-il dit.

"Ce 11 juillet est un jour important parce qu'il marque d'une pierre blanche l'avenir promoteur des Pme en Côte d'Ivoire", a affirmé Souleymane Diarrassouba, ministre du Commerce, de l'Industrie et des Pme, représentant le Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly. Avant d'ajouter que la question de la contribution des entreprises privées et plus particulièrement des Pme est au cœur du Pnd.

"L'axe 3 du Plan national de développement (Pnd) 2016-2020 fait de l'industrialisation de l'économie une priorité. Or, on ne peut avoir une émergence de l'économie sans un tissu économique dense des Pme, innovantes, capables d'opérer la transition économique du secteur primaire vers l'industrialisation des services", a-t-il souligné.

Aussi a-t-il rappelé les actions entreprises par le Président de la République, Alassane Ouattara, en vue de la promotion des Pme. Entre autres, la création d'un secrétariat d'État dédié exclusivement à la promotion des Pme en Côte d'Ivoire, le code d'investissement 2018 qui consacre une place de choix à l'accompagnement de celles-ci et la promotion du contenu local, l'adoption du statut des entreprenants, l'opérationnalisation de l'Agence Côte d'Ivoire Pme en 2017, la réforme du code des marchés 2015 visant l'allègement de l'accès des Pme au marché public, les mesures fiscales relatives à l'institution au profit des Pme pendant 2 ans à compter de la date de création, d'une réduction de 25% de l'impôt foncier de deux ans en cas de paiement dans les délais, l'exonération de la patente pendant 5 ans suivant la date de création des Pme, la mise en place d'un système de classement des fournisseurs, dans les délais de 30, 60 et 90 jours à compter de la prise en charge du marché, ceci en vue du respect des délais de paiement...

Félix Anoblé, secrétaire d'État chargé de la Promotion des Pme, s'est félicité de la mise à disposition de cet espace dédié aux Pme ivoiriennes. Avant de rappeler qu'en mai 2019, cette entreprise a mis en place un fonds de 350 milliards de F Cfa pour le financement des Pme, sur 4 ans. Une action suivie de la signature d'une convention de partenariat avec son département dans le cadre de la stratégie phénix pour l'amélioration de l'accès des Pme au marché. Aussi a-t-il souhaité que cette entreprise accompagne les Pme agricoles en vue d'une industrialisation du secteur.

Présente en Côte d'Ivoire depuis 1962, la Société générale dispose d'un vaste réseau bancaire: 75 agences, 9 espaces libre-service et 128 distributeurs automatiques. Elle accompagne plus de 395 000 clients particuliers et professionnels et 3180 entreprises en leur proposant une gamme complète et diversifiée de produits et services.