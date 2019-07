Congo-Brazzaville: Solidarité - Des vivres et médicaments aux orphelinats Notre dame de Fatima, AEED et Petites sœurs des pauvres

Le coup d'envoi de cette ronde a été donné à la paroisse Notre Dame de Fatima à Mpila, par le président de l'association des Anciens enfants de troupe, le colonel Rémy Ikounga Ayayos, accompagné de quelques membres du bureau exécutif national.

Cette dotation s'inscrit dans le cadre de la poursuite de son chronogramme d'activités liées à la célébration de la 9e journée de l'AET. Cette journée est un repère, et constitue pour ses membres une occasion particulière d'offrir une fois de plus une opportunité de rencontre et de partage autour de leur idéal commun.

Tour à tour, pendant cette ronde, à l'orphelinat Notre Dame de Fatima (Mpila), à la maison de retraite « Les petites sœurs des pauvres », à la cathédrale sacré cœur de Brazzaville, et à l'orphelinat « Action espoir des enfants en détresse (AEED), au Centre-ville (Temple du Centenaire de l'Eglise évangélique du Congo), appréciant le geste des AET, le Père Jean Marie Boukasa-Malu curé de la paroisse Notre Dame de Fatima et président d'Africa Téléma, Sœur Apollonia, responsable de l'infirmerie de la maison de retraite Les petites sœurs des pauvres et Fernande Yloulou Bayenda, directrice de l'orphelinat AEED, ont dit leur satisfaction, tout en évoquant la solidarité qui doit se poursuivre encore, ils l'espèrent, pour tous ceux qui peuvent venir les soutenir.

Arrivé au terme de cette ronde, parlant au nom de l'association et des membres du bureau exécutif national, le vice-président de l'AET, Armel Nzoulani, a rappelé l'importance de cette journée qui, dit-il, est en réalité une journée de fraternité, d'entraide et de solidarité comme le dit leur crédo. « Notre solidarité n'est pas seulement une solidarité vers la communauté des AET ; une solidarité introvertie, mais elle est aussi ouverte ; ouverte vers la communauté nationale ; ouverte aussi vers les personnes qui sont dans le besoin, les personnes qui sont vulnérables. Notre président porte très bien ses valeurs. Vous savez vous-mêmes déjà, ce qu'il a déjà pu faire dans ce sens. Nous sommes venus ce matin, juste pour vous dire, bon courage dans ce que vous faites ».

L'Association des anciens enfants de troupe du Congo (AET), rappelons-le, est une association à caractère apolitique, culturel et social qui a pour but de rassembler les promotions des AET au sein d'une fédération ; raffermir, entretenir et pérenniser l'esprit « AET » ; soutenir l'Ecole militaire préparatoire Général Leclerc par toute action de bienfaisance ; mener et participer à toute action, à promouvoir l'image des Anciens enfants de troupe. Ici, l'association organise, entre autres, des actions caritatives envers les tiers ou des actions de solidarité entre les promotions prises collectivement, soit entre les anciens enfants de troupe pris individuellement.