Sénégal: Silvia Danailov la nouvelle Représentante de l'UNICEF au Sénégal a présenté ses lettres d'accréditation au Ministre des Affaires étrangères

Dakar, le 12 juillet 2019 – La nouvelle Représentante du Fonds des Nations-Unies pour l'enfance (UNICEF) au Sénégal, Madame Silvia Danailov, a présenté vendredi 12 juillet 2019, ses lettres d'accréditation au Ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur, Monsieur Amadou Ba.

Madame Silvia Danailov, qui a été reçue en audience par le Chef de la diplomatie sénégalaise, entame ainsi sa mission au Sénégal au moment où le Bureau de l'UNICEF commence un nouveau Programme de coopération avec le Gouvernement pour la période 2019-2023.

Lors de la rencontre, Madame Danailov a exprimé toute sa fierté et son honneur de prendre la direction de l'équipe de l'UNICEF travaillant ensemble avec le Gouvernement du Sénégal et tous les partenaires en faveur des enfants et des jeunes.

Elle a rappelé que l'UNICEF est présent au Sénégal depuis plus de 60 ans et a réaffirmé son engagement de continuer à renforcer les actions communes notamment dans les secteurs de la santé, la nutrition, l'éducation, la protection de l'enfant, l'hygiène, eau et assainissement. Finalement, elle a mentionné que 2019 marque les 30 ans de l'adoption de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant et que l'UNICEF se prépare à célébrer cet anniversaire important ensemble avec le gouvernement du Sénégal, tous les partenaires, ainsi que les enfants et les jeunes eux-mêmes.

Nous saluons et apprécions le travail effectué par l'UNICEF qui est un partenaire important de l'Etat du Sénégal. Nous allons poursuivre et approfondir la coopération, a indiqué en substance le Ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur.

Madame Silvia Danailov justifie d'une riche expérience professionnelle de plus de 20 ans avec des postes de leadership et de gestion de programmes dans les domaines du développement international et politiques publiques, des droits de l'homme et de l'action humanitaire, notamment en Afrique, Asie, Europe de l'Est et dans les Caraïbes.

Avant sa nomination au poste de Représentante de l'UNICEF au Sénégal, Madame Danailov a été conseillère principale au niveau global, dirigeant une équipe chargée de l'élaboration de stratégies et de plans de partenariats, plaidoyer et mobilisation des ressources entre l'UNICEF et les gouvernements des pays de l'Europe et de l'Asie Centrale.

Auparavant, Madame Silvia Danailov était chargée de la coordination de l'assistance et la protection fournie par le siège de l'UNICEF aux populations et enfants les plus vulnérable touches par les conflits et les crises humanitaires.

Elle a par ailleurs exercé diverses fonctions à l'UNICEF en tant que conseillère principale à la reconstruction après le séisme en Haïti, Représentante adjointe de l'UNICEF en République Démocratique Populaire Lao, Coordinatrice de la réponse à la crise humanitaire en République Démocratique du Congo, et responsable des programmes de la protection de l'enfant en Somalie et au Myanmar.

Avant de rejoindre l'UNICEF, Madame Danailov a travaillé en tant qu'experte en droits de l'homme pour le Ministère Suisse des Affaires étrangères, ainsi que pour diverses ONGs et institutions académiques en Suisse et en ex-Yougoslavie.

Madame Silvia Danailov est de nationalité suisse et serbe. Elle est titulaire d'une maîtrise en relations internationales de l'Institut de hautes études internationales de Genève, ainsi que d'une licence en science politiques de l'Université de Lausanne en Suisse et l'Université Humboldt à Berlin en Allemagne.

