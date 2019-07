Seychelles: Croire et réussir - Un salaire plus élevé promis aux Seychellois, médaillés aux Jeux de l'océan Indien

Le boxeur Keddy Agnes sera le porte-drapeau des Seychelles lors de la cérémonie d'ouverture de la 10e édition des Jeux des îles de l'océan Indien qui se dérouleront à Maurice du 19 au 28 juillet.

Le président des Seychelles, Danny Faure, a remis vendredi le drapeau des Seychelles à M. Agnes - le sportif de l'année - lors de la cérémonie d'envoi de l'équipe Seychelles à la compétition qui se tiendra au Centre de conférences international de Victoria, la capitale.

Certains athlètes ont également défilé dans l'uniforme qu'ils porteront aux Jeux.

Dans son allocution à la cérémonie, la ministre désignée, Macsuzy Mondon, également responsable des sports, a déclaré aux athlètes: «Notre souhait est de vous voir exceptionnellement bien performer et de réaliser votre rêve. Nous voulons également que vous soyez performants pour que vos familles, la nation seychelloise et les Seychelles soient fiers de vos réalisations. "

Mme. Mondon a déclaré que ces deux dernières années, le gouvernement avait investi plus d'argent dans la préparation des athlètes aux camps d'entraînement locaux, régionaux et internationaux.

Le coût total de la participation des Seychelles aux jeux à Maurice s'est élevé à plus de 4 millions SCR (294 000 USD) et Mme. Mondon a déclaré que jusqu'à présent, le gouvernement avait investi 30 millions SCR (2,2 millions USD) au total pour les jeux.

L'équipe des Seychelles participera à 13 événements: football, basketball, volleyball, boxe, tennis de table, haltérophilie, athlétisme, voile, natation, judo, cyclisme, badminton et beach volley.

La délégation des Seychelles comprend 228 athlètes et 97 officiels. Le premier groupe partira ce week-end et le groupe le plus important le mercredi 17 juillet.

Les Jeux des îles de l'océan Indien sont des événements multisports organisés tous les quatre ans parmi les athlètes des nations insulaires de l'océan Indien. Les Jeux ont été créés par le Comité international olympique en 1977.

À titre d'encouragement, le gouvernement des Seychelles, un archipel de l'océan Indien occidental, augmente les avantages financiers des gagnants de médailles.

«Aujourd'hui, je suis heureux d'annoncer que pour les Jeux de l'océan Indien 2019, le gouvernement offre 40 000 SCR (2 937 USD) pour chaque médaille d'or, 25 000 SCR (1 836 USD) pour une médaille d'argent et 12 000 SCR (876 USD) pour une médaille de bronze. Cela représente une augmentation de plus de 60%. En outre, la société All Weather Builders offre également un bon d'une valeur de 10 000 SCR (730 USD) aux athlètes qui obtiennent une médaille d'or », a déclaré le ministre.

Lors des derniers Jeux des îles de l'océan Indien en 2015 à la Réunion, un département français d'outre-mer, les Seychelles ont remporté 96 médailles - 25 médailles d'or, 39 d'argent et 3 de bronze.

Mme. Mondon a déclaré que bien que l'argent soit un encouragement, ce n'est pas la seule source de motivation.

«Un athlète doit se concentrer sur l'amélioration des performances individuelles et en équipe pour pouvoir gagner plus de médailles. Pour que cela se produise, ils doivent s'engager physiquement et mentalement jusqu'à la fin des jeux. Parfois, il peut y avoir une petite déception, mais il est important de rester concentré sur nos objectifs et de ne pas nous laisser décourager », a-t-elle déclaré.

Les athlètes seychellois sont appelés à maintenir un bon esprit d'équipe, un haut niveau de solidarité et à maintenir le feu de leur désir de gagner.

«C'est la raison pour laquelle les Seychelles en entier vous applaudiront et vous encourageront tout au long des jeux, car nous souhaitons que vous remportiez de nombreuses médailles.

En souhaitant à tous les athlètes le succès pour la 10e édition des Jeux, Mme. Mondon a récité la devise de l'Équipe Seychelles - «Kwar e Reisir » (Croire et Réussir).