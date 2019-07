Afrique: CAN 2019 - Quels sont les joueurs en forme pour le match Sénégal - Tunisie ?

La première demi-finale de la CAN 2019 oppose la Tunisie au Sénégal ce dimanche. Ce sont deux nations fortes du football africain aux ambitions retrouvées qui se retrouvent ce dimanche, pour la première des deux demi-finales de cette Coupe d'Afrique des nations 2019.

D'un côté le Sénégal, qui n'a plus été finaliste de la CAN depuis 2002, de l'autre, la Tunisie, qui rêve de se rapprocher de son deuxième sacre dans la compétition après celui de 2004. La rencontre s'annonce indécise entre les Lions de la Teranga et les Aigles de Carthage, et chaque camp aborde le match avec ambition et prudence.

Sadio Mané avec 3 buts, Keita Baldé Diao avec 1 but et Idrissa Gana Gueye avec 1 but sont les meilleurs marqueurs pour l'équipe Sénégal dans la compétition avant la rencontre Sénégal contre Tunisie tandis que Youssef Msakni avec 2 buts, Naïm Sliti avec 1 but et Ferjani Sassi avec 1 but sont les tops buteurs adverses pour Tunisie.

Aliou Cissé, le sélectionneur sénégalais, pourrait aligner la même composition d'équipe qu'au tour précédent, sauf si Ismaïla Sarr est remis de sa blessure. Une incertitude pèse également sur la participation de Mbaye Niang. Pas présente pour les premiers matches du Sénégal, la star de la sélection sénégalaise Sadio Mané est en pleine forme. Le joueur de Liverpool est impliqué sur les 4 derniers buts de son équipes avec 3 réalisations et une passé décisive. A ses côtés, on retrouve notamment les Rennais Sarr et Niang, les défenseurs du Barça Wagué et le Bordelais Sabaly. Parmi les autres têtes bien connues, on retrouve le milieu Gueye (Everton).

Du côté de la Tunisie, on va retrouver des visages familiers. A commencer par l'excellent Wahbi Kahzri ainsi que le technicien dijonnais Naïm Sliti, dernier buteur contre Madagascar jeudi soir. On retrouve aussi les Niçois Hassen et Srarfi et les Montpelliérains Skhiri.

L'équipe de Tunisie a effectué ce dimanche soir sa dernière séance d'entrainement au complexe sportif de Shams Club au Caire Tous les joueurs et les membres du staff technique et médical étaient présents.

Seuls Ghaylene Chaâleli et Wajdi Kechrida étaient absents. Touché au genou, le milieu de terrain poursuit les soins, tout comme Wajdi Kechrida, qui a ressenti des douleurs. D'après le responsable média de la Fédération tunisienne de football, Kais Reguez, tous les deux sont restés à l'hôtel mais ils « vont bien ».