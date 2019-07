Afrique: CAN 2019 - Un éthiopien au sifflet pour Sénégal - Tunisie

Pour ce choc des demi-finales de la CAN 2019 entre les Lions du Sénégal et les Aigles de Carthage, la CAF n'a pas lésiné sur les moyens. Elle a désigné l'un des meilleurs arbitres actuels sur le continent pour officier ce duel. Il s'agit de l'Ethiopien Bamlak Tessema.

A 38 ans, Bamlak Tessema s'affiche comme l'un des meilleurs sifflets sur le continent. Pour le compte de la CAN 2019, il a déjà dirigé plusieurs matchs dont le quart de finale entre l'Algérie et la Côte d'Ivoire. L'éthiopien Tessema va être testé encore une fois dans une demi-finale de la plus prestigieuse des coupes africaines entre deux sélections ambitieuses.

Arbitre international depuis 2009, il a officié entre autres, le second tour des éliminatoires de la coupe du monde 2014, la finale de la Ligue Africaine des Champions en 2018 entre l'ES Tunis et Al Ahly et la Supercoupe de la CAF 2019 entre l'ES Tunis et le Raja Casablanca.

Pour cette affiche des demi-finales entre le Sénégal et la Tunisie, la VAR sera gérée par des arbitres Hollandais et Français assistés par des sifflets africains.