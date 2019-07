Algérie: La philatélie algérienne remporte la médaille de bronze à la compétition internationale pour les autorités postales

Alger — La philatélie algérienne a remporté, pour la 1ère fois de son histoire, la médaille de bronze du palmarès de la 16ème classe de compétition internationale pour les autorités postales émettrices des pays membres de l'Union postale universelle (UPU) et leurs territoires, indique samedi un communiqué du ministère de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique.

"Cette distinction attribuée à l'Algérie, qui fait partie du groupe B, représentant les pays émettant entre 30 et 69 timbres-poste par an, récompense la qualité et le professionnalisme des émissions philatéliques algériennes", précise la même source.

La participation de l'Algérie à cette compétition, organisée par le Bureau international de cette institution, à l'occasion de l'exposition philatélique internationale, a mis en exergue l'"ensemble des émissions philatéliques émises pendant les trois années 2016, 2017 et 2018", note la même source, ajoutant que "les points forts de cette distinction portent sur les messages nationaux et internationaux que le timbre-poste algérien transmet à travers chaque émission philatélique, le design du timbre reflétant la culture algérienne dans sa diversité et sa richesse, ainsi que la bonne qualité des timbres-poste".

Ce prix sera décerné lors de la séance plénière du Conseil d'exploitation postale à l'occasion de la célébration de la journée mondiale de la poste prévue le 9 octobre 2019.