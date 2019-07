Congo-Brazzaville: Bureau du Sénat - Le FCC aligne Evariste Boshab et John Tibasima à la première et deuxième vice-présidence

On en sait un peu plus sur les membres qui vont composer le bureau de la chambre haute du Parlement pour le compte du Front commun pour le Congo (FCC).

Majoritaire dans les deux chambres législatives, la famille politique dont l'ex-président est l'autorité morale entend prendre le contrôle de l'institution en occupant, s'il en faut, tous les postes du bureau définitif. Ayant reçu le 12 juillet, dans son bureau de GLM, les présidents des partis et regroupements politiques composant le FCC, Joseph Kabila n'a pas manqué de leur donner des instructions nécessaires en rapport avec l'élection des membres du Sénat attendue dans les prochains jours. Il les a notamment mobilisés autour de la candidature d'Alexis Thambwe Mwamba qu'il a désigné pour diriger le bureau du Sénat. Ce dernier sera secondé par Evariste Boshab (PPRD) et John Tibasima (AAB) respectivement candidats premier vice-président et deuxième vice-président du Sénat.

Pour les autres postes, le FCC a misé sur Maurice Kahumba (PPRD) comme candidat rapporteur et Eric Rubuye (ACO) comme candidat questeur. Jean-Pierre Zagbalafio de l'ATD, quant à lui, a été proposé au poste de questeur adjoint. Le poste de rapporteur adjoint, le seul confié à l'opposition, est revenu à un membre du G7. Et de soutenir en parlant des personnalités choisies que « c'est une majorité pour travailler avec le peuple congolais, pour participer ensemble avec le gouvernement à la transformation de la société congolaise et rencontrer les préoccupations de notre peuple ». Ce poste, d'après des indiscrétions, pourrait revenir à l'opposition, en l'occurrence au G7, membre de Lamuka.

A noter qu'aucun membre de Cap pour le changement, pourtant membre de la même coalition avec le FCC, ne se retrouve sur cette liste. Cependant, rien n'est encore acquis pour le FCC qui doit en découdre avec le regroupement Alliance des forces démocratiques du Congo et Alliés (AFDC-A), qui s'est déclaré également candidat au poste du président du bureau du Sénat via son leader Modeste Bahati Lukwebo. Revendiquant désormais son autonomie vis-à-vis du FCC, il probable que l'AFDC-A aligne aussi ses candidats à différents postes du bureau du Sénat. Dossier à suivre.

Candidats du FCC au bureau du Sénat

Présidence : Alexis Thambwe Mwamba (indépendant)

1er vice présidence : Boshab (PPRD)

2e vice-présidence : John Tibasima (AAB)

Rapporteur: Pr Kahumba (PPRD)

Reporteur adjoint: Sona (Lamuka/G7)

Questeur : Éric Rubuye (ACO)

Questeur adjoint : Zagbalafio (ATD)