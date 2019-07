Algérie: Bouira - Lancement d'une vaste campagne de nettoyage à travers les 45 communes

Bouira — Une vaste campagne de nettoyage a été lancée samedi à travers les 45 communes de la wilaya de Bouira avec la participation des différents services des secteurs concernés, a indiqué le chargé de la communication de la wilaya, Latrache Ladjel.

Le coup d'envoi a été donné par le wali, Mustapha Limani, et le secrétaire général de la wilaya, Laârdja Cheikh, au niveau du nouveau pôle urbain de la ville de Bouira, où d'importants moyens matériels et des équipes de nettoiement pour l'éradication de décharges ainsi que pour la collecte des déchets et ordures ménagères.

"Cette campagne s'inscrit dans le cadre de l'application des instructions du ministère de l'Intérieur et des Collectivités locales. Elle touche les 45 communes de la wilaya et implique notamment les secteurs des travaux publics et de l'environnement, ainsi que l'Office nationale d'assainissement (ONA)", a expliqué à l'APS M. Latrache.

Cette opération à laquelle participe aussi l'Office de promotion et de gestion immobilière (OPGI), ainsi que l'Agence foncière, "porte aussi sur le nettoyage des espaces verts et des espaces publics afin d'améliorer davantage l'image des villes de la wilaya et préserver l'environnement", a souligné le même responsable.

"Des engins et des tracteurs et autres moyens matériels ont été déployés pour éradiquer toutes les décharges sauvages entourant notamment le chef-lieu de la wilaya et qui ternissent l'image des quartiers de la ville", a-t-il précisé.

Une rencontre avait été présidée jeudi dernier par le secrétaire général de la wilaya, M. Laârdja, en présence des responsables des différents secteurs concernés, pour étudier le plan de cette opération et l'itinéraire d'évacuation des déchets et des ordures.

"Tous les points noirs, au niveau des oueds et des bas-côtés des routes, seront éradiqués au cours de cette opération qui touche les 45 communes de la wilaya", a précisé M. Latrache.

Plusieurs associations activant dans le domaine de la protection de l'environnement, ainsi que les comités de quartiers et les scouts musulmans algériens (SMA), renforcés par des dizaines de citoyens, participent à cette initiative de salubrité publique visant à promouvoir surtout la culture de l'hygiène et de préservation de l'environnement.