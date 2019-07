Algérie: Plus de 1.000 comprimés psychotropes saisis au port d'Alger

Alger — Plus d'un (1) millier de comprimés psychotropes, ont été saisis, par les Douanes algérienne, jeudi dernier au port d'Alger, a appris l'APS, samedi, auprès de ces services.

Les éléments de l'inspection principale de contrôle des voyageurs ont procédé, jeudi dernier au port d'Alger, à la saisie de 1.313 comprimés psychotropes qui étaient soigneusement dissimulés à l'intérieur d'un véhicule touristique en provenance de Marseille à bord du navire ILYROS relevant l'Entreprise nationale de transport maritime de voyageurs (ENTMV), a précisé la Direction régionale des Douanes (port d'Alger).

Au total, 74 personnes ont été interpellées au titre de ces saisies, dont des femmes et des étrangers, notamment de nationalités africaines. L'âge des mis en cause varie entre 21 et 79 ans.

Selon la DGD, une forte augmentation des saisies de substances psychotropes a été enregistrée depuis 2018 et s'est accentuée au cours des premiers mois de 2019.

Sur les 211 affaires traitées par les Douanes algériennes depuis 2017, 157 avaient porté sur des substances psychotropes. Les quantités saisies sont passées de 54.332 comprimés en 2017 à 123.250 comprimés en 2018, soit une hausse de près de 127%.

La DGD avait expliqué que depuis le début de l'année en cours et contrairement à un passé récent où les substances psychotropes provenaient notamment d'Europe et plus particulièrement de France, les saisies opérées ont connu une expansion, provenant ainsi de plusieurs régions.

Les saisies se font actuellement au niveau de plusieurs ports et aéroports du pays, notamment ceux de l'ouest du pays comme c'est le cas d'Oran, Ghazaouet et Tlemcen.