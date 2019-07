Angola: L'Allemagne fait appel à l'amélioration du climat des affaires

Luanda — Le président du Conseil fédéral allemand, Daniel Günther, a appelé samedi le gouvernement angolais à poursuivre l'engagement pris jusqu'à présent d'améliorer le climat des affaires afin de renforcer le processus de diversification économique.

S'exprimant lors de la cérémonie marquant la journée de l'Allemagne à la 35e édition de la Foire internationale de Luanda (FILDA / 2019), qui s'est terminée samedi, Daniel Günther a déclaré que le bon climat des affaires devrait être un engagement permanent, car il détermine le levier des relations économiques et financières du pays.

À son avis, la tenue de la Foire international de Luanda a permis la création de bases, à en juger par les contacts et les activités commerciales développées, qui aboutiront à la mise en œuvre de projets des différentes chaînes de production.

À son tour, le ministre angolais de l'Économie et du Plan, Pedro Luís da Fonseca, a déclaré qu'avec la réalisation de FILDA 2019, l'activité de l'Angola sur la scène mondiale avait été renforcée.

Selon lui, la FILDA a permis l'établissement de partenariats et de synergies entre entrepreneurs nationaux et étrangers, ce qui contribue en général à un Angola autonome et exportateur.

Le ministre a souligné que la Foire internationale de Luanda représentait un instrument public de nature économique et financière qui permettait de maintenir ou d'encourager un rythme adéquat d'investissement et de modernisation des services publics et privés.

Il a déclaré qu'avec un bon climat des affaires, il y aurait plus de partenariat entre les hommes d'affaires angolais et allemands, dont l'objectif principal serait de diversifier l'économie.

Selon lui, les partenariats vont permettre la réalisation des objectifs définis dans le Plan de développement national 2018-2022 relatif au développement économique durable des familles angolaises.

Onze entreprises allemandes ont participé cette année à la Foire internationale de Luanda qui a accueilli 785 exposants nationaux et étrangers de 21 pays.